-
1-е место: Гонконг Фото: Георгий Ланчевский
-
2 место: Токио Фото: Андрей Омельянчук
-
3 место: Цюрих Фото: Струков Илья Викторович
-
4 место: Сингапур Фото: Михальченков Максим
-
5 место: Сеул Фото: Olga Lipunova
-
Москва — 17-е место Фото: Arsen Alaberdov
-
Ташкент — последнее, 209-е место Фото: Маркелова Гуля
Самые дорогие города мира: новый рейтинг
Оценку дороговизны проживания в 209 крупнейших городах мира Mercer составляет уже 24 года. В общей сложности мегаполисы рассматриваются по двум сотням различных параметров, таких как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг. За основу взяты аналогичные траты на жизнь в Нью-Йорке и динамика курса нацвалюты к доллару США. За минувшие 5 лет ситуация изменилась значительно. В 2013 году пятерку самых дорогих входили: Луанда (Ангола), Москва (Россия), Токио (Япония), Нджамена (Чад) и Сингапур.
В настоящее время 4 из пяти лидеров находятся в Азии. На первом месте — Гонконг; на втором — Токио; на третьем — Цюрих (Швейцария); на четвертом — Сингапур; на пятом — Сеул (Южная Корея). При этом если Гонконг занимает ведущую позицию с 2014 года, то в 2013-м он даже не входил в десятку. Цюрих же с 8-го места в 2013-м году поднялся на пятое, а затем — на третье, закрепившись на этой позиции с 2015 года. Жизнь иностранцев в Москве в этом году стала дешевле, чем в прошлом: 17-е место против 14-го. Однако еще 2016-м столица России располагалась на 67-й строчке. Колебаниями курса рубля по отношению к доллару отражаются и на стоимости проживания в Санкт-Петербурге: 152-е место в 2016-м, 36-е — в прошлом году, и 49-е место по данным на текущий год. Приводя примеры трат, аналитики отмечают, что российская столица крайне не выгодна с точки зрения шопинга: например, в Нью-Йорке стоимость одной пары джинсов составляет около $50, тогда как в Москве цена начинается от $170. Дороже здесь обойдется и чашка кофе, хотя лидером (почти $10) стал Сеул.
В столице Великобритании (19-е место) — самый дорогой в мире поход в кино (почти $25), стоимость фастфуда в Цюрихе ставит рекорд в $14, а Гонконг удерживает планку по цене бензина ($2). Самыми дешевыми городами для экспатов стали: Карачи (Пакистан) — 205-е место, столица Гамбии Банжул (206), Бишкек (207), Тунис (208) и Ташкент (209).
Сравните эти данные с рейтингом 2016 года.