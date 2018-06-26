Жара и жажда: острая нехватка воды в Индии
По данным ООН, не менее 783 миллионов жителей планеты лишены доступа к чистой воде. Видео, снятое в одной из индийских деревень, показывает, с какими сложностями сталкиваются люди для того, чтобы добыть этот жизненно важный ресурс.
Глобальное потепление привело к увеличению температуры воздуха в жарких странах, и в Индии обмелели многие колодцы. На поиски воды отправляют детей: сначала они проходят путь в несколько километров, пока не найдут колодец, на дне которого еще осталась вода, а затем кто-то из них спускается по веревке вниз, передавая на поверхность наполненные сосуды.
Глубина может достигать 12 и более метров, и это занятие сопряжено с риском для жизни и здоровья. Недавно веревка порвалась, и девушка сломала ногу, упав на дно.
При этом на такие жертвы люди идут ради воды, практически не пригодной для питья: она испорчена и полна личинок. Жители деревень еще долго кипятят ее, но она все равно остается некачественной. Тем не менее, выбора у них нет. Миллионы индийцев страдают от худшего в истории страны водного кризиса. По данным экспертов, ежегодно от отсутствия воды или ее плохого качества в Индии умирает около 200 000 человек. Согласно прогнозам, к 2030 году спрос на воду в Индии будет вдвое выше, чем позволяют ресурсы. Узнайте больше о водном кризисе.