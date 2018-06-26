  • «Голого отшельника» вернули в город после 29 лет жизни на острове
    Фото: Docastaway — Desert Island Experiences
  • «Голого отшельника» вернули в город после 29 лет жизни на острове
    Фото: Docastaway — Desert Island Experiences
  • «Голого отшельника» вернули в город после 29 лет жизни на острове
    Фото: Docastaway — Desert Island Experiences
Жизнь планеты

«Голого отшельника» вернули в город после 29 лет жизни на острове

Власти Японии принудительно перевезли в город мужчину, который провёл на необитаемом острове 29 лет.
Анастасия Баринова
26 июня 2018 в 13:18
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Житель Японии Масафуми Нагасаки убежал от людей в 1989 году; на тот момент ему было 53 года. Предположительно, он работал фотографом и держал ночной бар, был женат и имел двоих детей, но он «не любит говорить о своем прошлом».

Гораздо охотнее Нагасаки отвечает на вопросы о том, как ему удалось прожить в суровых условиях в одиночку. Мир узнал о «голом отшельнике» после статьи в Reuters 2012 года, а подробная история необычного отшельника недавно была рассказана в проекте Docastaway — Desert Island Experiences, посвященном «современным Робинзонам Крузо».

По словам Нагасаки, он слышал о необитаемых островах у берегов Японии, но всерьез задумался о жизни на природе только после того, как увидел, насколько загрязнено море. К тому же, он устал от стресса и непрерывной «гонки», которую требует современное общество. Несколько первых островов, которые посоветовали ему люди, оказались не достаточно дикими — критерию уединенности отвечал лишь необитаемый остров Сотопанари в архипелаге Рюкю. Его диаметр не превышает километра, и здесь даже нет ни кокосовых пальм, ни источников пресной воды. Зато сюда почти не заплывают корабли, что стало решающим фактором.

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