«Голого отшельника» вернули в город после 29 лет жизни на острове
Житель Японии Масафуми Нагасаки убежал от людей в 1989 году; на тот момент ему было 53 года. Предположительно, он работал фотографом и держал ночной бар, был женат и имел двоих детей, но он «не любит говорить о своем прошлом».
Гораздо охотнее Нагасаки отвечает на вопросы о том, как ему удалось прожить в суровых условиях в одиночку. Мир узнал о «голом отшельнике» после статьи в Reuters 2012 года, а подробная история необычного отшельника недавно была рассказана в проекте Docastaway — Desert Island Experiences, посвященном «современным Робинзонам Крузо».
По словам Нагасаки, он слышал о необитаемых островах у берегов Японии, но всерьез задумался о жизни на природе только после того, как увидел, насколько загрязнено море. К тому же, он устал от стресса и непрерывной «гонки», которую требует современное общество. Несколько первых островов, которые посоветовали ему люди, оказались не достаточно дикими — критерию уединенности отвечал лишь необитаемый остров Сотопанари в архипелаге Рюкю. Его диаметр не превышает километра, и здесь даже нет ни кокосовых пальм, ни источников пресной воды. Зато сюда почти не заплывают корабли, что стало решающим фактором.
В первые годы своего уединения Нагасаки пытался выращивать овощи, но суровые климатические условия и скудная почва не позволили реализовать этот замысел. После того, как ураган уничтожил большинство его вещей, он стал ходить по острову голышом, оставив лишь сандалии, чтобы не пораниться о кораллы, и головной убор от солнца. Однако раз в месяц он надевал одежду, садился на лодку и отправлялся на один из обитаемых островов, где покупал воду и рис на деньги, которые пересылала его сестра.
Без этого мужчина не смог бы выжить: выбранный им участок суши слишком скуден на ресурсы. Кроме того, жизнь на острове сделала его строгим вегетарианцем: Нагасаки отказался не только от мяса и рыбы, но и от яиц черепах — ему было жалко лишать жизни живых существ. Его рацион нельзя назвать обильным — но он отзывался об острове как о рае, где он бы хотел окончить свою жизнь.
Журналист проекта Docastaway Альваро Сересо (Alvaro Cerezo), проживший рядом с Нагасаки 5 дней, сравнивает это время с «казармой»: жизнь отшельника расписана поминутно, и такой же пунктуальности он требует от своих гостей. Утро начинается с гимнастики; в определенное время следует готовить и есть рисовые лепешки, а остальные свободные часы посвящены очистке береговой полосы. «Я никогда и нигде не видел такого чистого моря», — говорит Сересо.
С 18:30 до 8:30 Нагасаки запирался у себя в палатке: в этот период на острове царят москиты, а затем с наступлением утра ритуал «гимнастика — приготовление пищи — чистка пляжа» повторялся.
Сбегая из города на Сотопанари, отшельник не думал, что проведет там целых 29 лет. Зато тут ему никогда не было грустно: «Если бы я предавался подобным настроениям, я бы просто не выжил». Он добавляет: «Я не делаю то, что говорит мне общество, но я следую законам природы. Вы не можете управлять природой, поэтому вам просто нужно полностью подчиниться ей. Именно поэтому я так хорошо себя чувствую». Отшельник мечтал умереть в гармонии с природой, но этим планам не было суждено сбыться. Соседи сообщили, что он пропустил свои регулярные визиты за покупками, и на остров была отправлена команда спасателей.
82-летний Нагасаки был найден слабым и дезориентированным, и его перевезли на остров Исигаки, в 60 км от Сотопанари. Довольно быстро выяснилось, что у отшельника был обычный грипп, и он поправился, но возвращать его на остров власти отказались: с их точки зрения, это было бы равносильно тому, чтобы послать пожилого человека прямо на смерть.
Прожив в уединении 29 лет, Нагасаки побил рекорд австралийца Дэвида Глэшина (David Glasheen), сбежавшего от цивилизации на 22 года. Правда, у Дэвида есть все шансы наверстать упущенное — его добровольная изоляция продолжается и сейчас. Узнайте, как выжить на плоту в океане.