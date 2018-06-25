Туристка случайно прибежала в США и была арестована
Американские пограничники арестовали жительницу Франции Седеллу Роман (Cedella Roman), оказавшуюся в США без документов. Девушка, вместе с матерью жившая в городе Уайт-Рок неподалеку от границы, 21 мая отправилась на пробежку по живописному побережью, но забежала слишком далеко и оказалась в соседнем государстве. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию, и тут к ней подошли пограничники.
Поначалу туристка не поняла серьезность ситуации: «Я подумала, ну и ладно, поругают, оштрафуют и скажут возвращаться в Канаду», но этого не произошло. Ей пригрозили пятилетним запретом на въезд в США, сказав, что не могут ее отпустить, так она попала на запись камер наблюдения. Роман говорила, что никаких знаков по пути не было — она просто бежала и не знала, что уже покинула Канаду. Но у пограничников не было оснований верить француженке: только в прошлом году за незаконное пересечение канадско-американской границы в районе штата Вашингтон было арестовано 288 человек.
По данным СМИ, Роман пересекла границу в районе Арки Мира — памятника, установленного на условной линии между двумя странами. Это, действительно, единственный опознавательный «приграничный» знак, и если не знать его историю, можно легко нарушить иммиграционные законы.
Она была помещена под стражу. Позднее в интервью СМИ она рассказала: «Меня посадили в машину с решетками и увезли, а потом попросили снять с себя все вещи, включая украшения, и полностью досмотрели». Девушка оказалась в следственном изоляторе города Такома в 200 километрах от места ареста. «И тут я поняла, что произошло, и заплакала», — говорит Седелла. Ее мать привезла все документы, в том числе учебную визу, по которой девушка находилась в Канаде, и еще две недели ушло на проверку их подлинности. Женщина согласна со своей дочерью: при отсутствии приграничных знаков нельзя обвинять людей в нарушении — «Это похоже на ловушку». К счастью для семьи Роман, происшествие уже осталось в прошлом — 6 июня Седеллу выпустили, убедившись в правдивости ее истории. Будет ли ей запрещен въезд в США, не сообщается.