  • Туристка случайно прибежала в США и была арестована
    Фото: Oleg Shpyrko/Flickr.com
  • Туристка случайно прибежала в США и была арестована
    Фото: Cedella Roman/Facebook
Жизнь планеты

Туристка случайно прибежала в США и была арестована

Жительница Франции приехала в Канаду для изучения английского языка. Во время вечерней пробежки она оказалась на территории соседней страны, и власти не поверили в случайность.
Анастасия Баринова
25 июня 2018 в 18:45

Американские пограничники арестовали жительницу Франции Седеллу Роман (Cedella Roman), оказавшуюся в США без документов. Девушка, вместе с матерью жившая в городе Уайт-Рок неподалеку от границы, 21 мая отправилась на пробежку по живописному побережью, но забежала слишком далеко и оказалась в соседнем государстве. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию, и тут к ней подошли пограничники.

Поначалу туристка не поняла серьезность ситуации: «Я подумала, ну и ладно, поругают, оштрафуют и скажут возвращаться в Канаду», но этого не произошло. Ей пригрозили пятилетним запретом на въезд в США, сказав, что не могут ее отпустить, так она попала на запись камер наблюдения. Роман говорила, что никаких знаков по пути не было — она просто бежала и не знала, что уже покинула Канаду. Но у пограничников не было оснований верить француженке: только в прошлом году за незаконное пересечение канадско-американской границы в районе штата Вашингтон было арестовано 288 человек.

По данным СМИ, Роман пересекла границу в районе Арки Мира — памятника, установленного на условной линии между двумя странами. Это, действительно, единственный опознавательный «приграничный» знак, и если не знать его историю, можно легко нарушить иммиграционные законы.

  • Туристка случайно прибежала в США и была арестована

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