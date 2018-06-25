23 года работы, молоток и долото: как армянин строил подземный храм
В 1985 году 44-летний Левон Аракелян из армянского села Ариндж выкопал в своем подвале яму для хранения картофеля. Строитель по профессии, он понял, что может больше: каменистая почва давала огромный простор для фантазии и творчества.
Сначала идеей было создание винного погреба, но затем ему приснился храм; это вдохновило Левона и придало ему сил. Первый слой породы, базальт, был самым тяжелым. Работая по 17 часов в день, строитель продвигался не более чем на 7 см. В нескольких метрах от поверхности (и спустя десять лет работы) базальт сменился на туф, и строить подземные галереи стало значительно легче. Используя лишь долото и молоток, за 23 года Левон вырезал колонны, скульптуры, лестницы, залы и туннели, украсив их орнаментом. Во время частых отключений электричества единственным источником света были свечи. Извлеченную на поверхность породу забирала местная строительная компания для своих проектов. В общей сложности с участка было вывезено 450 грузовиков.
Нижние залы этого храмовового комплекса расположены на глубине 21 метр (то есть расстояние до поверхности равно семиэтажному дому!). Чтобы попасть в самый первый зал, нужно спуститься по 80 ступеням. Туристы входят туда поодиночке, видят комнату, освященную свечами, зажигают еще одну — и загадывают желание.
К 2005 году необычную достопримечательность посетило 40 000 туристов — не только из Армении, но и из США, Израиля и других стран.
Левон умер в 2008 году в возрасте 67 лет от инфаркта, не успев завершить строительство: в его планах было работать еще три десятка лет, вырубив 70 залов. Его жена Тося не сомневается, что муж погубил свое здоровье под землей, но она продолжает поддерживать дело его жизни. Оставшись одна, она показывает храм туристам. Теперь там есть зал памяти Левона, где можно увидеть его одежду, обувь и инструменты. Узнайте, как семейная пара построила дом-остров.