  • Помогите Беларуси создать туристический бренд страны!
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  • Помогите Беларуси создать туристический бренд страны!
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  • Помогите Беларуси создать туристический бренд страны!
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Жизнь планеты

Помогите Беларуси создать туристический бренд страны!

Национальное агентство по туризму приглашает к сотрудничеству специалистов по разработке брендов.
National Geographic Россия
22 июня 2018 в 12:50
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На официальном сайте ведомства выложено техническое задание на разработку эскиза логотипа, а также слогана и общей концепции туристического бренда страны. К проекту планируют привлечь дизайнеров, копирайтеров, рекламистов (именно эта формулировка используется на официальном сайте — прим. ред.), маркетологов и энтузиастов туризма.

«Ведущие мировые государства уделяют значительное внимание развитию своей национальной сферы туристических услуг, что закономерно обостряет международную конкуренцию в данной отрасли… …Разработка бренда должна способствовать усилению позиций Беларуси на высокоактивном международном туристическом рынке с жесткой конкуренцией», — говорится в техническом задании.

Заявки на участие в проекте принимаются до 22 июля 2018 года включительно либо по электронной почте (info@belarustourism.by), либо по адресу 220030, г. Минск, ул. Кирова 8/2 ком.912.

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