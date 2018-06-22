Помогите Беларуси создать туристический бренд страны!
На официальном сайте ведомства выложено техническое задание на разработку эскиза логотипа, а также слогана и общей концепции туристического бренда страны. К проекту планируют привлечь дизайнеров, копирайтеров, рекламистов (именно эта формулировка используется на официальном сайте — прим. ред.), маркетологов и энтузиастов туризма.
«Ведущие мировые государства уделяют значительное внимание развитию своей национальной сферы туристических услуг, что закономерно обостряет международную конкуренцию в данной отрасли… …Разработка бренда должна способствовать усилению позиций Беларуси на высокоактивном международном туристическом рынке с жесткой конкуренцией», — говорится в техническом задании.
Заявки на участие в проекте принимаются до 22 июля 2018 года включительно либо по электронной почте (info@belarustourism.by), либо по адресу 220030, г. Минск, ул. Кирова 8/2 ком.912.