Руководитель Красного гида Мишлен стал кулинарным директором Jumeirah Group
О назначении Эллиса объявил исполнительный директор Jumeirah Group Жозе Сильва.
Ранее Майкл Эллис, гражданин США, занимал позицию международного директора Красного гида Мишлен по ресторанам и отелям в Европе, Азии и Америке. В Jumeirah Group он займется разработкой креативных концепций для существующих ресторанов, поиском талантливых шеф-поваров и повышением их квалификации.
«Мы с Майклом разделяем истинную страсть к гастрономическим впечатлениям. У нас схожее понимание искусства получения удовольствия от еды, нас вдохновляют возможности новых подходов. За 40 лет карьеры Майкл стал знаменитым гурманом, который постоянно представлял миру непревзойденные рестораны с выдающимися шеф-поварами, а также продвигал кулинарные новации. В его сердце — настоящая энциклопедия, и познания о ресторанах и международных кухнях, которыми он обладает, не имеют себе равных. Для меня большая честь приветствовать Майкла Эллиса, и я рад, что именно он будет возглавлять все рестораны Jumeirah», — заявил Сильва.
В Jumeirah Group входят 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 2 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 18 отелей и курортов по всему миру.