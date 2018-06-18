В метро разрешат фото- и видеосъемку
Как сообщают «Известия», в новой редакции проекта появилась рекомендация дать пассажирам право на фото- и видеосъемку «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.
Что именно кроется под этой формулировкой, впрочем, не до конца понятно. Например, на кольцевой линии московского метрополитена любая съемка запрещена в принципе, на радиальных станциях нельзя заниматься видеосъемкой без разрешения руководства, а про фотосъемку ничего не сказано. В правилах пользования метрополитеном в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске допустимость или недопустимость съемки не оговаривается.
В Казанском метро можно снимать без ограничений, в самарском и питерском допускается фотосъемка без вспышки, а для работы с видеоаппаратурой необходимо получать разрешение у руководства метрополитена.
Многие станции метро в российских городах традиционно считается одним из самых красивых в мире. Предположительно, предложенные Минтрансом поправки ориентированы на туристов, прибывших в Россию на время ЧМ-2018. Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма, предложил продвигать единые хештеги для российских метрополитенов, которые можно было бы использовать при публикации фото- и видеосюжетов из подземки.