  • В метро разрешат фото- и видеосъемку
    Санкт-Петербург. Станция «Автово», открытая в 1955 году. Фото: Евгений Щипоников
  • В метро разрешат фото- и видеосъемку
    Москва. Станция «Маяковская», построенная в 1938 году. Фото: 3AK
  • В метро разрешат фото- и видеосъемку
    Москва, станция «Таганская», открытая в 1950 году. Фото: Niccolo Bertoldi
  • В метро разрешат фото- и видеосъемку
    Москва. Станция «Электрозаводская», открытая в 1944 году. Фото: Юрий Дегтярёв
Жизнь планеты

В метро разрешат фото- и видеосъемку

Это исходит из обновленного Министерством транспорта проекта типовых правил пользования метрополитеном.
Известия
18 июня 2018 в 20:17

Как сообщают «Известия», в новой редакции проекта появилась рекомендация дать пассажирам право на фото- и видеосъемку «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

Что именно кроется под этой формулировкой, впрочем, не до конца понятно. Например, на кольцевой линии московского метрополитена любая съемка запрещена в принципе, на радиальных станциях нельзя заниматься видеосъемкой без разрешения руководства, а про фотосъемку ничего не сказано. В правилах пользования метрополитеном в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске допустимость или недопустимость съемки не оговаривается.

В Казанском метро можно снимать без ограничений, в самарском и питерском допускается фотосъемка без вспышки, а для работы с видеоаппаратурой необходимо получать разрешение у руководства метрополитена.

Многие станции метро в российских городах традиционно считается одним из самых красивых в мире. Предположительно, предложенные Минтрансом поправки ориентированы на туристов, прибывших в Россию на время ЧМ-2018. Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма, предложил продвигать единые хештеги для российских метрополитенов, которые можно было бы использовать при публикации фото- и видеосюжетов из подземки.

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