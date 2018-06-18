Шведский город ввел «лицензию на попрошайничество»
Иммигранты, прибывающие в Швецию, нередко испытывают трудности в поисках работы — а потому им остается жить на подаяния горожан. В 2015 году министерство юстиции Швеции предлагало полностью запретить попрошайничество, но против этой идеи возразили правозащитные организации. И пока вопрос всесторонне рассматривается на государственном уровне, отдельные города самостоятельно принимают решения
В частности, городской совет Эскильстуна, расположенного в 100 км к западу от Стокгольма, проголосовал за лицензирование попрошайничества. Инициативу поддержали социал-демократы, центристы, националисты и консерваторы; против высказались левые, зеленые, либералы и христианские демократы. Возражения о том, что новое правило «легализует попрошайничество», признано несущественными. Также не был принят во внимание опыт соседних стран, Дании и Норвегии, где попрошайничество запрещено полностью.
Сторонники нововведения говорят о том, что оно поможет людям, действительно оказавшимся в трудной ситуации: обращаясь за лицензией, они также привлекают внимание благотворительных организаций. При этом те, кто приезжает в Европу на «заработки» подобного рода — в первую очередь, цыгане из Болгарии и Румынии — не смогут больше заниматься вымогательством у людей денег. О суммах штрафов или других мерах наказания для нарушителей не сообщается. Норма начнет действовать с октября в случае, если её не отменит Административный совет округа.
Подобный случай уже произошел в начале года: совет шведского города Веллинг одобрил полный запрет на попрошайничество, но по запросу правозащитных организаций суд заблокировал это решение на основании того, что от горожан жалоб на попрошаек не поступало.
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