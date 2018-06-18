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Жизнь планеты

В России начались дни Перу

С 18 по 28 июня московский Центральный манеж превратится в гостеприимный Дом Перу.
National Geographic Россия
18 июня 2018 в 14:28
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На протяжении 11 дней вход в Манеж будет бесплатным, и все желающие смогут прикоснуться к культуре, истории, природе и кулинарии одной из самых ярких стран мира.

Помещение Манежа будет разделено на разные географические зоны Перу, пройдя в которые гости Дома смогут узнать больше о том или ином регионе страны. Спойлер: без Мачу-Пикчу, разумеется, не обойдется.

  • В России начались дни Перу

Также посетителей ждут мастер-классы по приготовлению перуанских блюд, по перуанским танцам, а также дегустации кофе, коктейлей и перуанских деликатесов. Кухня в Доме будет представлена творениями лучших перуанских шеф-поваров и барменов, трое из которых награждены звездами Мишлен.

Помимо Москвы, в эти дни Дом Перу будет также представлен в Екатеринбурге (21 июня) и Сочи (26 июня), куда отправился из Саранска, где 16 июня сборная этой страны провела свой первый матч на ЧМ-2018.

  • В России начались дни Перу

Мы обязательно будем в Манеже — присоединяйтесь.

Где: Москва, Центральный манеж, Манежная площадь, 1
Когда: 18−28 июня.
Вход свободный.

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