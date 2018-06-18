  • В китайском городе прошел дождь из морепродуктов
    Фото: Techsciencology/YouTube
  • В китайском городе прошел дождь из морепродуктов
    Фото: Techsciencology/YouTube
Жизнь планеты

В китайском городе прошел дождь из морепродуктов

Ураган, который пронесся по китайскому городу Циндао, принес необычные осадки: рекордно крупный град и падающие с неба морепродукты.
Анастасия Баринова
18 июня 2018 в 12:45
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Циндао расположен на берегу Желтого моря, на полуострове Шаньдун. Здесь часто бывают тайфуны и сильные штормы, но на прошлой неделе погода удивила даже старожилов. Метеостанция зарегистрировала ветер скоростью около 35 м/с и ураган 12-й категории по шкале Бофорта — самый сильный из возможных и крайне редкий.

Городские улицы были залиты водой, уносящей автомобили, а падавший вместе с дождем град пробивал твердые поверхности.

Вслед за зимними осадками с неба посыпались морские звезды, креветки и другие обитатели морей. Некоторые жители предположили, что это произошло вследствие того, что ураган сломал торговые ряды и поднял в воздух хранившуюся там продукцию, но специалисты пояснили, что такие необычные дожди случаются из-за водяного смерча, который «вытягивает» небольших животных из океана и переносит на огромные расстояния.

Посмотрите на дождь из пауков в Австралии.

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