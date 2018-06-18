В китайском городе прошел дождь из морепродуктов
Циндао расположен на берегу Желтого моря, на полуострове Шаньдун. Здесь часто бывают тайфуны и сильные штормы, но на прошлой неделе погода удивила даже старожилов. Метеостанция зарегистрировала ветер скоростью около 35 м/с и ураган 12-й категории по шкале Бофорта — самый сильный из возможных и крайне редкий.
Городские улицы были залиты водой, уносящей автомобили, а падавший вместе с дождем град пробивал твердые поверхности.
Вслед за зимними осадками с неба посыпались морские звезды, креветки и другие обитатели морей. Некоторые жители предположили, что это произошло вследствие того, что ураган сломал торговые ряды и поднял в воздух хранившуюся там продукцию, но специалисты пояснили, что такие необычные дожди случаются из-за водяного смерча, который «вытягивает» небольших животных из океана и переносит на огромные расстояния.
The recent heavy wind and rain in #Qingdao not only destroy local facilities, but also bring them many sea animals such as starfish and shrimp. pic.twitter.com/vLndVGn7mS— 张芳芳 (@merima7c) June 15, 2018
Посмотрите на дождь из пауков в Австралии.