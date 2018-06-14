Американка судится с NASA за подарок Нила Армстронга
Лора Сикко утверждает, что ее отец, Том Мюррей, дружил с астронавтом Нилом Армстронгом. В семидесятых оба жили в Цинциннати, и однажды Армстронг подарил другу стеклянную пробирку с резиновой пробкой, заполненной светло-серой пылью. К пробирке прилагалась записка: «Лоре Энн Мюррей: Удачи — Нил Армстронг, «Аполлон-11».
Тогда подарок не очень заинтересовал девочку, однако спустя полвека, когда родители Лоры умерли, она нашла пробирку и записку в деревянной шкатулке.
Несколько лет назад NASA подало в суд на Нэнси Ли Карлсон, владелицу сумки, в которой экипаж «Аполлона-11» привез образец лунного грунта. Женщина приобрела ее за без малого тысячу долларов на аукционе, в ходе которого NASA распродавало списанные вещи. Агентство потерпело поражение: суд постановил, что Ли Карлсон приобрела сумку законным образом и имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению. В результате в 2017 году женщина продала сумку (вместе с частичками лунной пыли, приставшей к внутренней поверхности) за 1 812 500 долларов на аукционе Sotheby’s.
Что именно находится в пробирке, подаренной Лоре Сикко Нилом Армстронгом, неизвестно: эксперты не сумели определить происхождение вещества. Тем не менее женщина решила не дожидаться хода NASA и заранее приготовилась защищаться. Лора наняла юриста, который составил официальный запрос в тот же самый суд, что рассматривал дело Нэнси Ли Карлсон.
«Нет закона, запрещающего частным лицам владеть лунным материалом. Это не контрабанда», — говорит юрист. Журналисты из Ars Technica написали в NASA, но им ответили, что, поскольку дело будет решаться в суде, никаких комментариев агентство давать пока не будет.