Президент Македонии отверг новое название страны
Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать документ о переименовании страны в «Республику Северная Македония». Он покинул встречу с премьер-министром Зораном Заевым и главой МИД Николой Димитровым через две минуты, заявив, что договоренность с Грецией была их личной инициативой и законной силы не имеет.
Обратившись к нации, Иванов сказал, что весь процесс переговоров проводился «безответственно и непрозрачно». По его словам, от соглашения «Греция получила все, а Македония — ничего». Предложенный документ «идет вразрез с конституцией, законами и государственными институтами», он «открывает больше проблем, нежели решает их». «Я не буду легализовать политическую самодеятельность», — заверил президент, добавив, что обеим сторонам не следует спекулировать стратегическими целями, такими как вступление в ЕС и НАТО.
После обращения около 1000 человек собрались перед зданием парламента в Скопье. Они призывали к отставке премьер-министра Зорана Заева, называя его предателем нации.
Даже в Греции не все согласны с новой идеей: представители консервативной оппозиционной партии считают недопустимым признание «существования македонского языка и нации».
Тем не менее, точка в споре еще не поставлена. Несмотря на отказ президента, в ближайшие дни документ о новом имени для страны подпишут министры иностранных дел Греции и Македонии. После этого соглашение поступит на рассмотрение македонского правительства, и если после этого Иванов снова опротестует решение, закон вернется на второе голосование. Для вступления документа в силу должна быть изменена конституция Македонии, и по этому поводу осенью в стране пройдет референдум. И только в случае, если его результаты окажутся положительными, соглашение будет одобрено греческим парламентом.