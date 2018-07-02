Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
Старт марафонской дистанции (42,195 км) состоится в городе Слюдянка на площади единственного в мире вокзала из мрамора, финиш — в городе Байкальске, прямо на берегу озера Байкал.
Участники также могут испытать себя в забеге на 10 км по прямой асфальтированной трассе.
Организаторы мероприятия, АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона», подготовили участникам пакетное предложение, включающее в себя трансферы, питание, проживание и насыщенную туристическую программу. Гости посетят поселок Листвянка, поднимутся на обзорную площадку «Камень Черского», отведают блюда сибирской кухни, посетят уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», совершат прогулку на корабле по Байкалу. После марафона участники из разных городов и стран смогут продолжить знакомство и общение на гала-ужине с выступлениями творческих коллективов.
Первый марафон «Энергия Байкала» прошел 17 сентября 2017 года. В марафоне приняли участие бегуны из России, Южной Кореи и Китая в возрасте от 11 до 87 лет.