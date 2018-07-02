  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
Жизнь планеты

Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»

16 сентября 2018 года на южном побережье самого глубокого озера планеты во второй раз пройдет легкоатлетический марафон «Энергия Байкала».
National Geographic Россия
2 июля 2018 в 15:36

Старт марафонской дистанции (42,195 км) состоится в городе Слюдянка на площади единственного в мире вокзала из мрамора, финиш — в городе Байкальске, прямо на берегу озера Байкал.

Участники также могут испытать себя в забеге на 10 км по прямой асфальтированной трассе.

  • Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»


Организаторы мероприятия, АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона», подготовили участникам пакетное предложение, включающее в себя трансферы, питание, проживание и насыщенную туристическую программу. Гости посетят поселок Листвянка, поднимутся на обзорную площадку «Камень Черского», отведают блюда сибирской кухни, посетят уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», совершат прогулку на корабле по Байкалу. После марафона участники из разных городов и стран смогут продолжить знакомство и общение на гала-ужине с выступлениями творческих коллективов.

Первый марафон «Энергия Байкала» прошел 17 сентября 2017 года. В марафоне приняли участие бегуны из России, Южной Кореи и Китая в возрасте от 11 до 87 лет.

Зарегистрироваться на марафон «Энергия Байкала 2018»

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