  • У Македонии появилось новое название
    Фото: Elen Schurova/Flickr.com
  • У Македонии появилось новое название
    Фото: Stojan Toshe Nikolovski/Wikipedia
  • У Македонии появилось новое название
    Фото: Don macedone/Wikipedia
Жизнь планеты

У Македонии появилось новое название

Греция и Македония поставили точку в многолетнем споре об имени балканской республики. Оба государства согласились с новым названием.
Анастасия Баринова
13 июня 2018 в 13:20

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил об успешном завершении переговоров с Грецией по вопросу официального названия страны. Теперь греческий сосед будет носить имя «Республика Северная Македония». Ее национальный язык продолжает называться македонским, а жители — македонцами.

После того, как соглашение утвердят оба правительства, название будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне.

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