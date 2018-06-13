У Македонии появилось новое название
Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил об успешном завершении переговоров с Грецией по вопросу официального названия страны. Теперь греческий сосед будет носить имя «Республика Северная Македония». Ее национальный язык продолжает называться македонским, а жители — македонцами.
Достоинствено и географски прецизно име — Република Северна Македонија (со превод, на сите јазици).
Македонски, Macedonian, без фусноти. Националноста е македонска / граѓани на Република Северна Македонија.
На англиски: Macedonian / Citizens of the Republic of North Macedonia.
— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 12 июня 2018 г.
После того, как соглашение утвердят оба правительства, название будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне.
До настоящего времени из-за позиции Греции Македония входила в международные организации как «бывшая югославская республика Македония». Для Греции было важно, чтобы сосед отказался от каких-либо претензий на древнегреческую культуру Македонии. С начала года страна уже показывала стремления к этому: в частности, столичный аэропорт под названием «Александр Великий» был переименован в «Международный аэропорт Скопье». Кроме того, скоростное шоссе, проходящее через всю Македонию, от границы с Сербией до границы с Грецией, ранее носившее имя великого полководца, теперь называется «Дружба». Узнайте об истории конфликта с Грецией по поводу названия.
Решение проблемного вопроса позволяет Скопье претендовать на вступление в ЕС и НАТО (ранее подобные переговоры блокировались Грецией). Для этого стране также потребуется внести изменения в конституцию, и в этих целях с июля по декабрь на ее территории будет проведен соответствующий референдум.
Узнайте о переименовании петрозаводского аэропорта.