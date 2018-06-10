Самые опасные для экологии города мира
Лидером антирейтинга стал южнокорейский Сеул, на втором месте — Гуанчжоу в Китае, на третьем — Нью-Йорк. Именно в этих городах вырабатывается наибольшее количество углекислого газа в год. В топ-10 также вошли Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, агломерация Токио и Йокогама, а также столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. На 11-м месте разместился Дубай, на 16-м — Лондон, на 23-м — Париж, на 46-м — Мельбурн, на 48-м — Мадрид, на 64-м — Берлин.
Москва заняла 15-е место среди наиболее вредящих экологии городов мира, Санкт-Петербург — 79-й.
В то же время большинство российских городов, охваченных исследованием, признаны «безопасными». К примеру, Новокузнецк занял 479-е место, а Курск — 496-е. В рамках исследования была изучена экологическая ситуация в 13 000 городах. На сайте GGMCF можно ознакомиться с топ-500 городов.
Изучая влияние человека на природу и экологию, ученые предложили термин «углеродный след»: количество парниковых газов, появляющихся из-за деятельности людей в различных сферах — от производства продуктов питания до промышленности и транспорта. Большое воздействие на планету оказывает и туристическая отрасль. В 2009 году глобальная индустрия путешествий производила 3,9 млрд. тонн углекислого газа. Но уже спустя несколько лет, в 2013 году, этот показатель составил 4,5 млрд. тонн, что соответствует 8% от общего количества антропогенных выбросов углекислого газа. С учетом того, что сфера туризма растет приблизительно на 4% в год — будет расти и количество выбросов: до 6,5 млрд. тонн к 2025 году.