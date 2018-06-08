Вогнать в краску: 10 июня в Москве пройдет «Красочный забег»
10 июня в Москве пройдет самый необычный забег сезона! Пять километров по Ходынскому бульвару и соседним улицам — маршрут пройдет через четыре разноцветные зоны.
«Красочный забег» — один из немногих стартов, где личное время бегунов не фиксируется, а улыбки и хорошее настроение ценятся больше результата.
Первый Красочный забег состоялся в 2013 году. С тех пор среди бегунов сложилась традиция — выходить на старт в костюмах, превращая соревнование в беззаботный маскарад на бегу. Организаторы поддерживают фантазию участников и ежегодно проводят конкурс на самый креативный наряд.
• Все участники забега получат футболки с изображениями супергероев, солнцезащитные очки и памятные значки на финише!
• Пространство #benettonperfumes в стартовом городке поможет зарядить всех гостей Красочного забега отличным настроением и надолго запомнить этот день.
• Каждый сможет выиграть модные призы в игровой зоне Let’s Play и принять участие в создании гигантского арт-объекта Colors de Benetton.
• В зоне Let’s Create популярный фотограф Кристина Макеева (@hobopeeba) сделает классные фотографии. Чем больше цвета — тем ярче становится мир!
Принять участие в забеге можно с 14 лет — это дает возможность бежать всей семьей. Кроме того, на Красочный забег можно зарегистрироваться даже в дни выдачи стартовых пакетов. Еще есть возможность присоединиться!
На финише праздник не заканчивается — красочный салют ждет всех, кто придет в этот день на Ходынское поле. После награждения победителей и призеров тысячи людей одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а со сцены на них обрушится разноцветная красочная волна. Этот момент ежегодно собирает сотни тысяч лайков в Инстаграме.
Организаторы: АНО ЦПСМ «Московский Марафон» и Беговое сообщество
При поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы.