  • Вогнать в краску: 10 июня в Москве пройдет «Красочный забег»
  • Вогнать в краску: 10 июня в Москве пройдет «Красочный забег»
  • Вогнать в краску: 10 июня в Москве пройдет «Красочный забег»
Жизнь планеты

Вогнать в краску: 10 июня в Москве пройдет «Красочный забег»

На этих выходных вам однозначно стоит выбраться на пробежку — и украсить город яркими красками!
8 июня 2018 в 19:23

10 июня в Москве пройдет самый необычный забег сезона! Пять километров по Ходынскому бульвару и соседним улицам — маршрут пройдет через четыре разноцветные зоны.



«Красочный забег» — один из немногих стартов, где личное время бегунов не фиксируется, а улыбки и хорошее настроение ценятся больше результата.


Первый Красочный забег состоялся в 2013 году. С тех пор среди бегунов сложилась традиция — выходить на старт в костюмах, превращая соревнование в беззаботный маскарад на бегу. Организаторы поддерживают фантазию участников и ежегодно проводят конкурс на самый креативный наряд.

• Все участники забега получат футболки с изображениями супергероев, солнцезащитные очки и памятные значки на финише!

• Пространство #benettonperfumes в стартовом городке поможет зарядить всех гостей Красочного забега отличным настроением и надолго запомнить этот день.

• Каждый сможет выиграть модные призы в игровой зоне Let’s Play и принять участие в создании гигантского арт-объекта Colors de Benetton.

• В зоне Let’s Create популярный фотограф Кристина Макеева (@hobopeeba) сделает классные фотографии. Чем больше цвета — тем ярче становится мир!

Принять участие в забеге можно с 14 лет — это дает возможность бежать всей семьей. Кроме того, на Красочный забег можно зарегистрироваться даже в дни выдачи стартовых пакетов. Еще есть возможность присоединиться!

На финише праздник не заканчивается — красочный салют ждет всех, кто придет в этот день на Ходынское поле. После награждения победителей и призеров тысячи людей одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а со сцены на них обрушится разноцветная красочная волна. Этот момент ежегодно собирает сотни тысяч лайков в Инстаграме.



Организаторы: АНО ЦПСМ «Московский Марафон» и Беговое сообщество


При поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы.

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