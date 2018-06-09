Погода на июньские выходные будет холодной и дождливой
Погоду в центральной части России в эти дни определяет высокий циклон с центром над Баренцевым морем. Этим объясняется усиление ветра и резкие температурные колебания. Сильный дождь, обрушившийся на столицу 8 июня, сменится арктическим воздухом: в ночь на субботу осадки в Москве прекратятся, зато резко похолодает до +3…+7 °C.
На 9 июня в столице синоптики не прогнозируют температуру выше +15 °C. Затем в течение выходных может потеплеть до +17…+19 °C, однако уже в понедельник снова ожидаются кратковременные дожди.
В Центральной России 7 июня были зафиксированы новые суточные рекорды минимальной температуры. Холоднее всего в конце недели было в Туле со значением +3,9 °C (предыдущий рекорд +4,1 °C принадлежит 2002 году), Орле (+3,4 °C), Рязани (+2 °C) и Тамбове (+1,7 °C). После такого падения воздух будет снова прогреваться еще очень долго.
В предстоящие выходные на юге Приволжского федерального округа, в южных районах Дальнего Востока, в Челябинской области, в Уральском федеральном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других регионах России ожидаются ливни с грозами и градом, а на востоке Ненецкого автономного округа по ночам будет падать мокрый снег. В Мурманской, Новгородской и Ленинградской областях ночные заморозки области до -3 °C сохранятся во все ближайшие дни.
Зато летняя погода установилась на юге Западной Сибири — до +29 °C; и даже в Ханты-Мансийском округе в два раза теплее, чем в центре России: +23…+28 °C. Такая же температура и на Черноморском побережье, но здесь это — аномалия. Черное море в районе Новороссийска и Анапы прогрелось до +18−19 °C, что холоднее, чем в Балтийском море (в районе Калининграда температура воды сейчас составляет +23 °C).
В целом, по данным метеорологов, температурный фон в столице отстает от нормы почти на 7−8 °C, по всей стране — на 6 °C.