  • Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени
    Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
  • Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени
    Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
  • Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени
    Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
  • Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени
    Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Жизнь планеты

Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени

Аквапарк «ЛетоЛето» вошел в состав огромного развлекательного комплекса.
Интерфакс
8 июня 2018 в 12:43

На данный момент открылась первая очередь аквапарка. Общая площадь составляет 32 тысячи квадратных метров, куда входит водная зона (11 тысяч м2), 100 аттракционов и четырехзвездочный отель на 189 номеров.

Строительством комплекса занимается «Сибинтел-Холдинг», общий объем инвестиций в проект составил 3,5 миллиарда рублей.

По словам Владимира Шевчика, председателя совета директоров компании, работы будут продолжены за счет открытия кредитной линии от Сбербанка. В течение полутора лет в строительство второй очереди будет вложено еще более миллиарда рублей.

  • Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени

Ожидается, что в 2019 году на берегу Туры будет открыт всесезонный пляж, а еще через год появится спа-комплекс общей площадью 1500 м².

По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, аквапарк обещает стать «туристической жемчужиной» города.

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