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Крупнейший в России аквапарк открылся в Тюмени
Аквапарк «ЛетоЛето» вошел в состав огромного развлекательного комплекса.
На данный момент открылась первая очередь аквапарка. Общая площадь составляет 32 тысячи квадратных метров, куда входит водная зона (11 тысяч м2), 100 аттракционов и четырехзвездочный отель на 189 номеров.
Строительством комплекса занимается «Сибинтел-Холдинг», общий объем инвестиций в проект составил 3,5 миллиарда рублей.
По словам Владимира Шевчика, председателя совета директоров компании, работы будут продолжены за счет открытия кредитной линии от Сбербанка. В течение полутора лет в строительство второй очереди будет вложено еще более миллиарда рублей.
Ожидается, что в 2019 году на берегу Туры будет открыт всесезонный пляж, а еще через год появится спа-комплекс общей площадью 1500 м².
По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, аквапарк обещает стать «туристической жемчужиной» города.