Смерть среди айсбергов: раскрыто убийство XIX века
Судно «Арран» (Arran) под руководством капитана Роберта Уотта (Robert Watt) 7 апреля 1868 года вышло из шотландского порта Гринок, чтобы доставить в Квебек уголь и древесину. На борт тайком пробралось семь безбилетников: младшим было 11 лет, старшему — 22. Они мечтали о приключениях, хотели изменить свою жизнь, стать моряками или поселиться в далеких землях.
В то время это происходило достаточно часто, но экипажи редко разделяли подобные устремления. Незваных пассажиров высаживали прямо в порту отправления, однако эти юноши спрятались очень хорошо, и, когда их нашли, берег был уже далеко. Сначала капитан отнесся к «зайцам» доброжелательно, разрешив работать за еду. Но когда «Арран» вошел в беспокойные воды Атлантического океана, неопытные матросы начали страдать морской болезнью. Они стали бесполезны, и их лишили пайка несмотря на то, что еды на судне хватало.
В день им давали лишь по несколько сухарей и обрезки овощей, и дети поневоле вынуждены были воровать пищу. Это озлобило матросов: они принялись подвергать мальчиков жестоким пыткам: их избивали, часами держали на холоде голыми и обливали ледяной водой. Для побоев мужчины использовали веревки с металлическим грузом. Этой участи избежал только один из безбилетников — 12-летний Питер Карри (Peter Currie), поскольку корабельный офицер знал его отца и опасался проблем в порту по возвращении.
В мае «Арран» оказался в ледяной ловушке неподалеку от провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (эта акватория известна скоплением айсбергов), на расстоянии около 20 км от берега. Капитан приказал выгнать за борт всех безбилетников за исключением Керри. Дети рыдали, у многих из них не было не только зимней одежды, но даже обуви. Это не смутило экипаж: шестеро юношей оказались на льду, получив в дорогу лишь небольшой запас сухого печенья.
Первым погиб 11-летний Хью МакЭван (Hugh McEwan): у него не хватило сил перепрыгнуть льдину, и он умер в ледяной воде. 12-летний Хью МакГиннс (Hugh McGinnes) не смог идти на распухших ногах и просто сел на лед. Их тела так и не нашли.
Несмотря на пронизывающий холод, слабость, раны и отсутствие обуви, остальные почти добрались до берега: последняя льдина закончилась в километре от берега. Мальчики увидели прибрежные дома и принялись звать на помощь. Единственной удачей за все путешествие оказалось то, что ребята достигли суши до наступления темноты: если бы они пришли даже на час позже, никто с берега бы их не заметил.
На протяжении нескольких следующих дней мальчики испытывали проблемы со зрением, которые они получили из-за яркого солнечного света во льдах. А 11-летний Джон Пол (John Paul) обморозил ступни, лишившись нескольких пальцев на руках и ногах.
Однако несмотря на все злоключения, они смогли устроить свою дальнейшую жизнь. 16-летний Дэвид Бренд (David Brand) перебрался в Австралию, где открыл собственный бизнес, а его ровесник Джеймс Брайсон (James Bryson) стал трамвайным проводником в США. 22-летний Бернард Райли (Bernard Reilly) поселился в Канаде, а самый юный из выживших, Джон Пол, вернулся в родной Гринок, где женился в 19 лет и работал в верфях. Что же касается Питера Керри, которого меньше всех мучили на «Арране», то он, к несчастью, через два года умер от туберкулеза.
По прибытии судна в Гринок его уже ждала разъяренная толпа горожан, узнавших о происшествии из письма одного из матросов. Капитан и его первый помощник Джеймс Керр (James Kerr) были обвинены в убийстве. Однако суд встал на сторону моряков. Уотт получил наказание в виде заключения на 18 месяцев, а его помощник провел в тюрьме 4 месяца по обвинению в нападениях. Люди, присутствовавшие в зале суда, встретили приговор с возмущением, но ничего изменить не могли. Оба осужденных впоследствии вернулись в море. Между тем очевидцы вспоминают, что именно Керр отличался особой жестокостью и выступал инициатором пыток.
Эта трагическая история стала известна благодаря потомкам выживших: прапраправнучке Пола Мораг Коннелли (Morag Connelly) и Дэвиду Бренду, названному в честь своего далекого предка. Недавно с их помощью была выпущена иллюстрированная книга.