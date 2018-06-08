  • Смерть среди айсбергов: раскрыто убийство XIX века
    Судно, похожее на «Арран» Фото: Bay St. George Historical Society
  • Смерть среди айсбергов: раскрыто убийство XIX века
    Обложка книги Фото: Mhairi Robertson
Жизнь планеты

Смерть среди айсбергов: раскрыто убийство XIX века

В XIX веке шотландское грузовое судно отправилось в Квебек. В XXI веке никто бы не вспомнил об этом рядовом событии, если бы не трагическая история, разыгравшаяся на борту.
Анастасия Баринова
8 июня 2018 в 17:27

Судно «Арран» (Arran) под руководством капитана Роберта Уотта (Robert Watt) 7 апреля 1868 года вышло из шотландского порта Гринок, чтобы доставить в Квебек уголь и древесину. На борт тайком пробралось семь безбилетников: младшим было 11 лет, старшему — 22. Они мечтали о приключениях, хотели изменить свою жизнь, стать моряками или поселиться в далеких землях.

В то время это происходило достаточно часто, но экипажи редко разделяли подобные устремления. Незваных пассажиров высаживали прямо в порту отправления, однако эти юноши спрятались очень хорошо, и, когда их нашли, берег был уже далеко. Сначала капитан отнесся к «зайцам» доброжелательно, разрешив работать за еду. Но когда «Арран» вошел в беспокойные воды Атлантического океана, неопытные матросы начали страдать морской болезнью. Они стали бесполезны, и их лишили пайка несмотря на то, что еды на судне хватало.

В день им давали лишь по несколько сухарей и обрезки овощей, и дети поневоле вынуждены были воровать пищу. Это озлобило матросов: они принялись подвергать мальчиков жестоким пыткам: их избивали, часами держали на холоде голыми и обливали ледяной водой. Для побоев мужчины использовали веревки с металлическим грузом. Этой участи избежал только один из безбилетников — 12-летний Питер Карри (Peter Currie), поскольку корабельный офицер знал его отца и опасался проблем в порту по возвращении.

  • Смерть среди айсбергов: раскрыто убийство XIX века
    Фото: Bay St. George Historical Society

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