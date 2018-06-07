  • Изразцы и перстни XVII—XIX вв. найдены в Армянском переулке в Москве
    Фото: Официальный портал Мэра Москвы
  • Изразцы и перстни XVII—XIX вв. найдены в Армянском переулке в Москве
    Фото: Официальный портал Мэра Москвы
  • Изразцы и перстни XVII—XIX вв. найдены в Армянском переулке в Москве
    Фото: Официальный портал Мэра Москвы
Жизнь планеты

Изразцы и перстни XVII—XIX вв. найдены в Армянском переулке в Москве

Фонд археологических находок, обнаруженных во время благоустройства городских улиц, пополнили новые артефакты. При проведении работ в Армянском переулке нашли многочисленные предметы XVII—XIX вв.
Официальный портал Мэра Москвы
7 июня 2018 в 13:01

«Среди находок фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия религиозного и светского характера. Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава. На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Все предметы обнаружены около здания посольства Армении в России.

Ранее мы писали о том, как в московском Лучниковом переулке был найден фрагмент емкости для хранения мощей XV—XVI вв. Створка иконы-мощевика была выполнена в технике литья из медного сплава. Небольшой нательный медальон шириной чуть более 3 см вместил весь канонический сюжет Рождества Христова: на нем изображены Божья Матерь и младенец Христос, праведный Иосиф, волхвы с дарами, пастухи и животные.

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Немало находок было обнаружено на территории на тот момент строящегося парка «Зарядье». Лето 2017 года там были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII—XIX вв. и многочисленные остатки кожаных изделий 400-летней давности. Сохранилась даже старинная оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении XVII—XVIII вв.

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