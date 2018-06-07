Изразцы и перстни XVII—XIX вв. найдены в Армянском переулке в Москве
«Среди находок фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия религиозного и светского характера. Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава. На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Все предметы обнаружены около здания посольства Армении в России.
Ранее мы писали о том, как в московском Лучниковом переулке был найден фрагмент емкости для хранения мощей
Немало находок было обнаружено на территории на тот момент строящегося парка «Зарядье». Лето 2017 года там были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты