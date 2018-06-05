Нейросеть озвучивает фото National Geographic
Скажем сразу: с изображениями людей и животных нейросеть справляется далеко не всегда. Например, горного барана, которого снял Валерий Малеев, подзвучила карканьем ворон, а ягуаров — птичьим пением.
Зато изображения самолетов и другой техники вызывают вполне адекватную реакцию.
Кроме того, робот верно распознает воду на картинках. По крайней мере, он угадал с аккомпанементом для путоранских водопадов Сергея Горшкова, волков Евгения Полонского и архивного снимка японской ныряльщицы ама.
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Нейросеть Imaginary Soundscape написала группа исследователей из Токийского университета. Эта программа опознает на картинке «знакомые» элементы — и подбирает один из тысяч звуков, хранящийся в ее базе данных — от плача младенца до стука шагов.
Хотите попробовать сами — дерзайте.