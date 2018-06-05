  • Нейросеть озвучивает фото National Geographic
    Фото: European Picture Service/архив National Geographic
  • Нейросеть озвучивает фото National Geographic
    Снег на фоне, как и вода, вызывает вполне адекватный ответ нейросети. В отличие от животных. Фото: Елена Чернышова
Жизнь планеты

Нейросеть озвучивает фото National Geographic

Ученые научили нейросеть подбирать звуковое сопровождение к картинкам — а мы предложили ей снимки из наших архивов.
5 июня 2018 в 20:37
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Скажем сразу: с изображениями людей и животных нейросеть справляется далеко не всегда. Например, горного барана, которого снял Валерий Малеев, подзвучила карканьем ворон, а ягуаров — птичьим пением.

  • Фото: Валерий Малеев
  • Фото: Сергей Горшков

Зато изображения самолетов и другой техники вызывают вполне адекватную реакцию.
  • Нейросеть озвучивает фото National Geographic
    Фото: Энтони Стюарт, National Geographic Creative

Кроме того, робот верно распознает воду на картинках. По крайней мере, он угадал с аккомпанементом для путоранских водопадов Сергея Горшкова, волков Евгения Полонского и архивного снимка японской ныряльщицы ама.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Фото: Сергей Горшков
  • Фото: Евгений Полонский


Нейросеть Imaginary Soundscape написала группа исследователей из Токийского университета. Эта программа опознает на картинке «знакомые» элементы — и подбирает один из тысяч звуков, хранящийся в ее базе данных — от плача младенца до стука шагов.

Хотите попробовать сами — дерзайте.

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