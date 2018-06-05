Черновики Эйнштейна продаются за 194 000 долларов
Речь идет о черновиках двух опубликованных работ великого физика. Главный лот — рукопись общей теории относительности, датированная 1922 годом. По словам представителей аукциона, это «самая впечатляющая рукопись Эйнтшейна, которую они когда-либо предлагали». Ожидается, что за нее удастся выручить порядка 130 000 фунтов стерлингов ($174 000).
Второй черновик — это предисловие, написанное Эйнштейном к книге «Смещение земной коры»(Earth's Shifting Crust) Чарльза Хатчинса Хэпгуда, одного из самых ранних сторонников не признанной официальной наукой теории о катастрофическом сдвиге полюсов. За эту рукопись на аукционе намерены выручить порядка 15 000 фунтов ($20 000).
Общая теория относительности, перевернувшая представление о вселенной и физике в частности, была сформулирована Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах.