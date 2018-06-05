Жизнь планеты

Черновики Эйнштейна продаются за 194 000 долларов

Рукописи выставлены на аукционе в Бостоне, США.
National Geographic Россия
5 июня 2018 в 15:40
  • Черновики Эйнштейна продаются за 194 000 долларов
    Портрет Альберта Эйнштейна Фото: Pixabay

Речь идет о черновиках двух опубликованных работ великого физика. Главный лот — рукопись общей теории относительности, датированная 1922 годом. По словам представителей аукциона, это «самая впечатляющая рукопись Эйнтшейна, которую они когда-либо предлагали». Ожидается, что за нее удастся выручить порядка 130 000 фунтов стерлингов ($174 000).

Второй черновик — это предисловие, написанное Эйнштейном к книге «Смещение земной коры»(Earth's Shifting Crust) Чарльза Хатчинса Хэпгуда, одного из самых ранних сторонников не признанной официальной наукой теории о катастрофическом сдвиге полюсов. За эту рукопись на аукционе намерены выручить порядка 15 000 фунтов ($20 000).

Общая теория относительности, перевернувшая представление о вселенной и физике в частности, была сформулирована Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах.

Тоже интересно

Как погибнет Вселенная?

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
Африка начинает раскалываться на части: видео
Африка начинает раскалываться на части: видео