  • Ездим по городу экологично: советы от Гринпис для водителей
  • Ездим по городу экологично: советы от Гринпис для водителей
    Фото: Дмитрий Воронцов
Жизнь планеты

Ездим по городу экологично: советы от Гринпис для водителей

Гринпис выпустил советы для водителей, которые хотят ездить по городу экологично.
«Гринпис Россия»
4 июня 2018 в 18:25

В большинстве крупных городов России главным источником загрязнения воздуха является транспорт. По официальным данным, на него приходится 80−90% всех выбросов. Чтобы решить эту проблему, нужно развивать экологичные альтернативы личным автомобилям: общественный транспорт и инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов.

Почитать все 7 советов можно тут.

Однако водители, которые пока не готовы полностью отказаться от автомобилей, могут снизить расход топлива и сделать свои поездки экологичнее. В этом помогут советы, собранные в справочнике «Как ездить по городу экологично».

Калькулятор экоследа, подготовленный Гринпис, позволит сравнить, насколько сильно загрязняют воздух люди, которые пользуются разными видами транспорта: личными автомобилями с бензиновыми или дизельными двигателями, всевозможными видами общественного транспорта и электромобилями. При расчётах для электротранспорта учтены выбросы на электростанциях.

Другие разделы справочника посвящены тому, чем ещё поездки на общественном транспорте и велосипедах полезны для жителей мегаполисов. Например, благодаря им на дорогах меньше пробок, а дополнительная физическая нагрузка помогает людям беречь здоровье. Есть и советы о том, как пользоваться экологичными альтернативами более эффективно и экономить ещё больше.

Читать советы от «Greenpeace Россия».

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