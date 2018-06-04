Ездим по городу экологично: советы от Гринпис для водителей
В большинстве крупных городов России главным источником загрязнения воздуха является транспорт. По официальным данным, на него приходится 80−90% всех выбросов. Чтобы решить эту проблему, нужно развивать экологичные альтернативы личным автомобилям: общественный транспорт и инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов.
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Однако водители, которые пока не готовы полностью отказаться от автомобилей, могут снизить расход топлива и сделать свои поездки экологичнее. В этом помогут советы, собранные в справочнике «Как ездить по городу экологично».
Калькулятор экоследа, подготовленный Гринпис, позволит сравнить, насколько сильно загрязняют воздух люди, которые пользуются разными видами транспорта: личными автомобилями с бензиновыми или дизельными двигателями, всевозможными видами общественного транспорта и электромобилями. При расчётах для электротранспорта учтены выбросы на электростанциях.
Другие разделы справочника посвящены тому, чем ещё поездки на общественном транспорте и велосипедах полезны для жителей мегаполисов. Например, благодаря им на дорогах меньше пробок, а дополнительная физическая нагрузка помогает людям беречь здоровье. Есть и советы о том, как пользоваться экологичными альтернативами более эффективно и экономить ещё больше.
Читать советы от «Greenpeace Россия».