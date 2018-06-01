Англичане катаются за сыром с холма: видео
Куперсхилдская сырная гонка (англ. Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake) проводится на 180-метровом холме Купера вблизи города Глостер с незапамятных времен:первое достоверное упоминание о нем относится к 1826 году, и уже тогда оно звучало как традиционное.
История появления сырной гонки точно не установлена. Согласно одной из версий, она возникла из языческих обрядов праздновать окончание зимы. Основным ритуалом был спуск с горы горящих пучков хвороста. Помимо того, люди приносили на вершину разнообразную пищу для подношения богам, и однажды головка сыра покатилась вниз.
Другое предположение связано с тем, что в древности участием в столь жестоком соревновании люди подтверждали свое право на использование общинной земли для выпаса своих стад.
Задача участников — скатиться с холма и поймать сыр — кажется простой только на первый взгляд. Пущенная вниз круглая головка сыра может разгоняться до 110 км/ч — и при этом она доберется до подножия холма в целости, тогда как люди получают повреждения спины, шеи, головы, конечностей и ребер. Большинству даже не удается удержаться на ногах, и они кувырком летят по скользкому и крутому склону. Догнать сыр пока не удавалось никому, поэтому победителем считается тот, кто придет к финишу первым.
Первоначально за сыром гонялись только жители ближайшей к холму деревни, Брокворт (англ. Brockworth), но в наши дни это широко известное мероприятие, куда приезжают зрители и участники из разных стран мира. Из-за высокого уровня травматизма гонку неоднократно пытались отменять, но сторонников забавы это не остановило.
В 2018 году соревнование состоялось 28 мая. На глазах у тысяч зрителей с холма поочередно были пущены четыре головки сыра весом по 3 килограмма, и еще три — весом по 1,5 килограмма. У соревнующихся новичков почти не было шанса на успех — победителями стали лидеры прошлых лет. В двух из трех мужских забегах первым к финишу снова пришел 30-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson), за последние 14 лет уносивший домой призовой сыр 21 раз. За годы участия он получал травмы два раза: разбитые лодыжки в 2005 году и ушибленные почки в 2010 году, но это его не останавливает: «Просто беги. Упал — вставай и беги», — говорит он. А лидерство в женском забеге досталось Фло Эрли (Flo Early) — и это ее третья победа за несколько минувших лет.
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