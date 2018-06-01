  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: updayuk/Instagram
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: hollywingers/Instagram
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Победитель мужского забега Крис Андерсон Фото: instajohow/Instagram
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: abiwins83/Instagram
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: benfogle/Instagram
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: Cheese rolling coopers hill brockworth/Facebook
  • Англичане катаются за сыром с холма: видео
    Фото: Cheese rolling coopers hill brockworth/Facebook
Жизнь планеты

Англичане катаются за сыром с холма: видео

В последний понедельник мая в Великобритании проходит один из самых странных фестивалей в мире: сотни людей катятся кувырком с крутого холма, чтобы догнать головку сыра.
Анастасия Баринова
1 июня 2018 в 11:56

Куперсхилдская сырная гонка (англ. Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake) проводится на 180-метровом холме Купера вблизи города Глостер с незапамятных времен:первое достоверное упоминание о нем относится к 1826 году, и уже тогда оно звучало как традиционное.

История появления сырной гонки точно не установлена. Согласно одной из версий, она возникла из языческих обрядов праздновать окончание зимы. Основным ритуалом был спуск с горы горящих пучков хвороста. Помимо того, люди приносили на вершину разнообразную пищу для подношения богам, и однажды головка сыра покатилась вниз.

Другое предположение связано с тем, что в древности участием в столь жестоком соревновании люди подтверждали свое право на использование общинной земли для выпаса своих стад.

Задача участников — скатиться с холма и поймать сыр — кажется простой только на первый взгляд. Пущенная вниз круглая головка сыра может разгоняться до 110 км/ч — и при этом она доберется до подножия холма в целости, тогда как люди получают повреждения спины, шеи, головы, конечностей и ребер. Большинству даже не удается удержаться на ногах, и они кувырком летят по скользкому и крутому склону. Догнать сыр пока не удавалось никому, поэтому победителем считается тот, кто придет к финишу первым.

Первоначально за сыром гонялись только жители ближайшей к холму деревни, Брокворт (англ. Brockworth), но в наши дни это широко известное мероприятие, куда приезжают зрители и участники из разных стран мира. Из-за высокого уровня травматизма гонку неоднократно пытались отменять, но сторонников забавы это не остановило.

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