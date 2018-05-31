В Дании запретили одежду, закрывающую лицо
В начале года датские политики представили закон, согласно которому запрещается появление в общественных местах с закрытым лицом. Под это определение подпадают мусульманские паранджа или никаб, однако авторы идеи подчеркивают, что она не носит антирелигиозной направленности, поскольку не запрещает иудейские шляпы или чалму.
По словам министра юстиции Сорена Папе Поульсена (Søren Pape Poulsen), «закрытое лицо несовместимо с ценностями датского общества. Этим мы показываем друг другу доверие и уважение». В свою очередь противники запрета говорят о том, что он не позволяет женщинам носить одежду, которая выражает их убеждения, а значит Дания нарушает гражданские свободы. Вместе с тем спортивная и медицинская экипировка, праздничные костюмы и закрытие лица в зимние холода по-прежнему разрешены.
31 мая состоялось голосование, и документ был принят 70-ю голосами против 30. Нововведение вступит в силу 1 августа 2018 года. В случае первого нарушения штраф составит 1000 датских крон (134 евро), при повторных сумма может достигать 10 000 крон. Почти все возражающие — представители датской Социал-демократической партии. И хотя им не удалось переубедить остальных парламентариев — они смогли немного уменьшить карательные меры. В первоначальной редакции предлагалось людей, систематически нарушающих этот закон, сажать в тюрьму. В окончательном варианте их лишь ждет крупный штраф. Точное число мусульман в Дании неизвестно; по данным за 2010 год, никаб носили не более 200 женщин во всей стране. Аналогичный закон в настоящее время действует во Франции, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Болгарии, а также в немецкой земле Бавария и канадской провинции Квебек.