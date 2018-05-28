Облако пепла из человеческих останков над американским городом: видео
Днем 24 мая пожарные Нэшнел-Сити (National City) в округе Сан-Диего отправились на вызов в местный крематорий: здесь сработала автоматическая система пожаротушения здания. На месте происшествия выяснилось, что в момент запуска печи дверца оказалась закрыта не до конца, из-за чего дым заполнил все здание и активировал пожарную тревогу. При этом вода, смешавшись с дымом, создала зловонное облако, а неприятный запах распространился по ближайшим районам. Причина, по которой не закрылась дверь печи, не сообщается: это могло произойти как из-за поломки, так и из-за ошибки одного из сотрудников. Представители крематория уверяют, что никакой угрозы жителям города нет, и человеческие останки даже не успели загореться: запах обусловлен возгоранием коробки, в которую они были помещены. Представители служб здравоохранения считают, что угрозы здоровью жителей города нет. Однако от комментария о наличии фрагментов останков в воздухе они воздерживаются.