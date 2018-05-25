Booking.com не будет заблокирован в России
«Я хочу сразу успокоить всех россиян: Booking.com никто не собирается блокировать. Мы считаем, что это важный сервис, который пользуется большой популярностью у граждан нашей страны, путешествующих самостоятельно за рубеж и по России», — сказал Сафонов в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что с инициативой блокирования Booking.com выступили представители бизнеса, но в Ростуризме не считают, что это нужно делать. «Мы против. Сервис обеспечивает конкуренцию, а она всегда работает на интересы потребителя», — подчеркнул чиновник.
В апреле туроператор «Свой ТС» направил в Минкультуры письмо с предложением заблокировать в России деятельность американского сервиса бронирования отелей Booking.com в ответ на санкции США против России. Глава компании Сергей Войтович объяснил это тем, что сервису принадлежит 70% рынка бронирования российских отелей и отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать.
Российские отельеры высказались против запрета сервиса бронирования отелей на территории страны, потому что это большая площадка для продаж, где многие гостиницы России реализуют 30−50% своего предложения.