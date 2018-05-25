Индийские рыбаки превращают океанский пластик в дороги
Несколько лет назад голландские ученые предложили концепцию PlasticRoad — пластиковых дорог. Автомобильная трасса будет собираться из пластиковых модулей, способных выдержать такую же нагрузку, что и асфальт. При этом они более легкие, чем обычное покрытие, их легко транспортировать, а почва меньше подвержена оседанию. Кроме того, этот материал отличается дешевизной, долговечностью и быстротой создания из него конструкций. А после окончания срока службы модули можно перерабатывать и вновь использовать.
Эта идея уже реализуется в Индии, но здесь пошли другим технологическим путем: измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 °C, затем туда добавляют горячий битум и после смешивания материал укладывают как обычный асфальт.
По данным за 2017 год, из переработанного пластика в Индии проложено около 100 000 километров дорог. В инновационной программе участвуют многие штаты страны, а в Керале инициаторами стали местные рыбаки. После того, как в их сети стало попадаться больше пластика, чем рыбы, они при поддержке местных властей создали региональный центр по переработке отходов.
Теперь рыбаки и владельцы лодок поставляют туда весь мусор, который они находят в море. В этой программе участвует уже более 5000 человек. За год пластиковый улов составил 65 тонн.
Узнайте, сколько пластика произвели люди.