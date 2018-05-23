Новый аэропорт Саратова назван в честь Юрия Гагарина
В пояснительной записке к документу отмечается, что наименование присвоено «в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью».
Как сообщает официальный сайт аэропорта, название «Гагарин» выбрано по результатам интернет-голосования жителей региона.
Пассажирский терминал и сопутствующая инфраструктура возводятся около села Сабурово в Саратовской области. Строительство началось 29 июня 2017 года; ожидается, что работы будут закончены в декабре 2018 года, после чего комплекс начнут готовить ко вводу в эксплуатацию.
Юрий Гагарин, первый космонавт в истории человечества, учился в саратовском индустриальном техникуме, впервые поднял самолет в воздух в местном авиакружке. В апреле 1961 года спускаемый аппарат корабля «Восток 1» с Гагариным на борту приземлился в Саратовской области, а не под Сталинградом, как планировалось.