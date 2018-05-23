  • Дизайн-макет территории аэропорта
    Дизайн-макет территории аэропорта
    Фото: www.saratov.aero
  • Новый аэропорт Саратова назван в честь Юрия Гагарина
    А пока работы не закончены, строительная площадка выглядит так. Фото: www.saratov.aero
Жизнь планеты

Новый аэропорт Саратова назван в честь Юрия Гагарина

Соответствующее распоряжение в среду, 22 мая, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
National Geographic Россия
23 мая 2018 в 19:03
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В пояснительной записке к документу отмечается, что наименование присвоено «в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью».

Как сообщает официальный сайт аэропорта, название «Гагарин» выбрано по результатам интернет-голосования жителей региона.

Пассажирский терминал и сопутствующая инфраструктура возводятся около села Сабурово в Саратовской области. Строительство началось 29 июня 2017 года; ожидается, что работы будут закончены в декабре 2018 года, после чего комплекс начнут готовить ко вводу в эксплуатацию.

Юрий Гагарин, первый космонавт в истории человечества, учился в саратовском индустриальном техникуме, впервые поднял самолет в воздух в местном авиакружке. В апреле 1961 года спускаемый аппарат корабля «Восток 1» с Гагариным на борту приземлился в Саратовской области, а не под Сталинградом, как планировалось.

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