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22 мая в Мурманске наступает полярный день
Два месяца незаходящего солнца.
National Geographic Россия
22 мая 2018 в 14:11
Во вторник, 22 мая, на широте Мурманска наступает полярный день, который продлится до 22 июля. Таким образом в течение двух месяцев солнце будет круглосуточно находиться выше линии горизонта.
«Чем южнее, тем позднее наступает полярный день и тем он короче. К примеру, в Кандалакше, самом южном городе Мурманской области, он наступит 2 июня и продлится до 11 июля», — цитирует «Интерфакс» климатолога Александру Анциферову.
Самый долгий полярный день на нашей планете — более полугода — наблюдается на Северном и Южном полюсах.