«Мы никогда не сдадимся». Жителей Швеции начали готовить к войне
Выпуском брошюры с правилами поведения в кризисных ситуациях занимается Шведское агентство по гражданской защите населения (MSB). В последний раз брошюра издавалась в 1961 году — во времена Карибского кризиса и разгара холодной войны. В настоящее время 19-страничная книга доступна на шведском и английском языках, а в общей сложности она переведена на 13 языков. Ее распространение будет вестись с 28 мая по 3 июня.
Список ЧП включает не только войну, но также теракты и природные катаклизмы. Рекомендации о том, куда обращаться в этих случаях, шведы могли найти в телефонных каталогах или самостоятельным поиском в интернете. MSB пришло к выводу, что вся нужная информация, собранная в одной брошюре и обновленная с учетом реалий XXI века, будет гораздо более полезной. «Мы все несем ответственность за безопасность нашей страны, и… важно быть готовыми, если произойдет что-то серьезное», — поясняют в MSB.
Среди рекомендаций — иметь дома запасы воды и продуктов длительного хранения, что будет полезно во всех ситуациях, когда работа общественных служб будет нарушена. Также в домашнем хозяйстве необходимо иметь автономное устройство для обогрева и средства коммуникации.
Швеция не ведет войн более 200 лет, однако в случае вооруженного конфликта «каждый обязан внести свой вклад, …призван может быть любой человек в возрасте от 16 до 70 лет». Для поддержания боевого духа населения авторы брошюры напоминают: «Мы никогда не сдадимся. Услышав информацию о том, что сопротивление прекращается, знайте — это ложь», поэтому еще одним аспектом выживания в ситуации ЧП является «проверка источников и выявление «фейковых» новостей».
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