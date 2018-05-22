  • Что такое экомобильность городов?
    Фото: Pixabay
  • Что такое экомобильность городов?
    Фото: Валерий Мороз
Жизнь планеты

Что такое экомобильность городов?

13 крупных европейских городов, включая Москву, стали объектами исследования Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергетики, проведенного с целью оценки экологически устойчивой мобильности. Рассказываем, почему это важно.
Гринпис России
22 мая 2018 в 13:15

Исследование было проведено по заказу Гринпис. Рейтинг составлялся на основе 21 показателя, сгруппированных по 5 категориям: общественный транспорт, безопасность дорожного движения, качество воздуха, управление мобильностью и активная мобильность (пешие прогулки и поездки на велосипеде). В общем рейтинге Москва заняла 12-е место; ниже только Рим, Италия.

Полная версия исследования (английский язык)

Низкий результат российской столицы связан с тем, что по безопасности дорожного движения она демонстрирует результаты ниже среднего, а по качеству воздуха и активной мобильности — худшие в рейтинге. Кроме того, Москва оказалась самым перегруженным городом в рейтинге — время в пути здесь увеличивается из-за заторов на 44%.

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Несмотря на впечатляющую систему общественного транспорта, в Москве сравнительно низкая плотность остановок — 4,67 на км2. Для сравнения, в Лондоне, население которого составляет 8,8 млн человек, этот показатель — 12,41. В центре Москвы плотность остановок выше, но ближе к окраинам у людей нет доступа к общественному транспорту, что вынуждает их пользоваться личными автомобилями. Решение этой проблемы помогло бы многим пересесть на общественный транспорт.

Качество воздуха в Москве оказалось хуже, чем в остальных 12 городах рейтинга. Среднегодовые концентрации NO2 в Москве в 2016 году составили 66.910 мкг/м3, PM2.5 — 28,63 мкг/м3, PM10 — 46,770 мкг/м3. По всем трём веществам превышены нормативы Всемирной организации здравоохранения.

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