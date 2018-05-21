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В Колорадо появился «островок зимы»: видео
В американском городе Веллингтон прошел снегопад с градом, и даже высокая температура воздуха не смогла уничтожить ледяное поле.
Анастасия Баринова
21 мая 2018 в 18:55
14 мая над Веллингтоном, штат Колорадо, бушевала гроза, которая принесла с собой зимние осадки. Город, давно наслаждавшийся теплой погодой, оказался укутан ледяным и снежным покровом толщиной до 60 см.
Температура воздуха в Веллингтоне составляет +25… +28 °C, однако «ледяной остров» оставался здесь еще несколько дней. Пилот Джейн Карпентер показала, как это выглядит с высоты. По ее словам, за 25 лет работы в авиации она не видела ничего подобного.
Удивлены и жители Веллингтона: если в других частях Колорадо град выпадает достаточно часто, то здесь, и тем более в разгар жаркой погоды, такого не видели.
Узнайте, как град может разрушить самолет.