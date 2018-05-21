Греция и Болгария против нового названия Македонии
Конфликт между Грецией и Македонией начался в 1991 году, когда Социалистическая Республика Македония вышла из состава Югославии. В декларации независимости государство было обозначено как «Республика Македония». Однако в Греции есть область с тем же именем, и Греция настаивает на незаконности «узурпации названия ее исторической провинции».
«Республику Македония» признают 142 государства, но из-за позиции Греции в международные организации она входит как «бывшая югославская республика Македония». И это же обстоятельство мешает вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО. Спустя 27 лет противостояния Македония наконец решила предложить вариант переименования — «Илинденская Македония».
Однако эта идея ведет к новому витку конфликта: против нее теперь выступают не только греки, но и другие соседи — болгары. Предложенное название ссылается на Илинденское восстание против Османской империи в 1903 году. Оно началось в Ильин день (мак. Илинден) — 2 августа, и сейчас это главный государственный праздник Македонии: День республики. Но восстание также является важной вехой истории Болгарии, и эта страна уже высказалась против присвоения Македонией общего исторического события. Читать далее
Греция тоже считает, что предложенный вариант лишь усугубляет проблемы. Лидеры ведущих политических партий Греции подчеркивают, что название «напрямую связано со стремлением к созданию «македонской» нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его», — сказано в заявлении партии «Новая демократия».
Политики напоминают, что сейчас Илинден в первую очередь ассоциируется с событиями 1944 года. Тогда в этот же день было задекларировано стремление объединить все земли, где живут македонцы, то есть прозвучал прямой призыв к захвату одноименной греческой области. «Мы просим наших соседей продолжать совместную работу по поиску общеприемлемого названия с географическим или временным обозначением», — говорится в пресс-релизе греческого правительства.
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