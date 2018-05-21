  • Греция и Болгария против нового названия Македонии
    Скопье Фото: Rašo/Wikipedia
  • Греция и Болгария против нового названия Македонии
    Флаг Македонии Фото: Pixabay.com
  • Греция и Болгария против нового названия Македонии
    Скопье Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Греция и Болгария против нового названия Македонии

На протяжении почти трех десятилетий Греция просит Республику Македония поменять имя. Вариант был предложен только сейчас, но и он оказался неудачным.
Анастасия Баринова
21 мая 2018 в 14:05

Конфликт между Грецией и Македонией начался в 1991 году, когда Социалистическая Республика Македония вышла из состава Югославии. В декларации независимости государство было обозначено как «Республика Македония». Однако в Греции есть область с тем же именем, и Греция настаивает на незаконности «узурпации названия ее исторической провинции».

«Республику Македония» признают 142 государства, но из-за позиции Греции в международные организации она входит как «бывшая югославская республика Македония». И это же обстоятельство мешает вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО. Спустя 27 лет противостояния Македония наконец решила предложить вариант переименования — «Илинденская Македония».

Однако эта идея ведет к новому витку конфликта: против нее теперь выступают не только греки, но и другие соседи — болгары. Предложенное название ссылается на Илинденское восстание против Османской империи в 1903 году. Оно началось в Ильин день (мак. Илинден) — 2 августа, и сейчас это главный государственный праздник Македонии: День республики. Но восстание также является важной вехой истории Болгарии, и эта страна уже высказалась против присвоения Македонией общего исторического события. Читать далее

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