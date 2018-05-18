  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
  • Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
    Фото: www.discoverkyoto.com
Жизнь планеты

Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде

В третье воскресенье мая в Арасияме, пригороде Киото, уже тысячу лет проходит Мифунэ мацури — красочный парад традиционных лодок.
Visit Japan
18 мая 2018 в 19:02

Раньше фестиваль устраивали в честь визита императора, а теперь посмотреть на лодочную процессию приезжают десятки тысяч туристов.

Мифунэ мацури стартует в полдень. Все начинается с церемонии в стоящем на берегу реки Оигава храме Курумадзаки. По ее окончании пышно разодетая процессия горожан с детьми переходит реку по мосту Тогэцукё и загружается в лодки, украшенные драконьими или птичьими головами.

У каждой из примерно 20 лодок своя роль: в одной поют, в другой танцуют, из третьей декламируют стихи, в четвертой едут дамы, облаченные в 12-слойные цветастые кимоно.

Синтоистский храм Курумадзаки знаменит еще и тем, что сюда приезжают известные японские актеры, музыканты и танцоры. Считается, что, помолившись местным божествам, можно приумножить свой талант и приобрести еще большую популярность.

Тоже интересно

Прокатиться на бревне: один из самых опасных фестивалей мира

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Самые удивительные животные-долгожители Земли
Самые удивительные животные-долгожители Земли
Тоже интересно
Самый длинный стеклянный мост в мире: видео
Самый длинный стеклянный мост в мире: видео
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы