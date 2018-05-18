Парад лодок в Киото: 1000 лет красоты на воде
Раньше фестиваль устраивали в честь визита императора, а теперь посмотреть на лодочную процессию приезжают десятки тысяч туристов.
Мифунэ мацури стартует в полдень. Все начинается с церемонии в стоящем на берегу реки Оигава храме Курумадзаки. По ее окончании пышно разодетая процессия горожан с детьми переходит реку по мосту Тогэцукё и загружается в лодки, украшенные драконьими или птичьими головами.
У каждой из примерно 20 лодок своя роль: в одной поют, в другой танцуют, из третьей декламируют стихи, в четвертой едут дамы, облаченные в 12-слойные цветастые кимоно.
Синтоистский храм Курумадзаки знаменит еще и тем, что сюда приезжают известные японские актеры, музыканты и танцоры. Считается, что, помолившись местным божествам, можно приумножить свой талант и приобрести еще большую популярность.