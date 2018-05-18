На итальянских островах будут штрафовать за пластиковую посуду
Акватория региона Апулия является морским заповедником. Недавно экологи установили, что на каждый кубометр воды здесь приходится 2,2 единицы пластика — в основном, фрагментов полиэтиленовой тары и посуды. Измерения, проведенные в 19 других водных областях Италии, дали средний результат около 0,52 единицы на кубометр. В районе Неаполя ситуация еще хуже: 3,56 единицы на кубометр.
Власти островов Изоле-Тремити заявили о введении системы штрафов за использование одноразовой пластиковой посуды — вместо нее рекомендуется биоразлагаемая и многоразовая. Новый закон вступил в силу 1 мая. Нарушители — как местные жители, так и туристы — заплатят от 50 до 500 евро. Пользоваться пластиковыми бутылками и контейнерами из полистирола пока не запрещено, но это будет следующим шагом.
Острова Тремити — единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Здесь живет всего 500 человек, однако все пять его островов — Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза — популярны у дайверов и любителей уединенного отдыха. Власти архипелага не исключают, что значительная часть пластикового мусора могла быть принесена течениями, и поэтому они просят администрацию других итальянских регионов последовать их примеру.
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