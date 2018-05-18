ООН: численность населения России будет уменьшаться
Специалисты ООН провели ежегодный анализ тенденций в демографической сфере. Напомнив, что в 1950 году в городах проживало 751 млн человек, эксперты привели данные на 2018 год: 4,2 млрд человек (55% от общей численности населения планеты).
Тенденция урбанизации продолжится: к 2050 году в городах будет жить уже 68% людей. Наиболее урбанизированными регионами являются Северная Америка с 82% горожан, Латинская Америка и Карибский бассейн (81%), Европа (74%) и Океания (68%). Уровень урбанизации в Азии составляет около 50%, тогда как Африка остается преимущественно сельской: здесь только 43% населения являются городскими жителями. Однако некоторые мегаполисы становятся меньше: стихийные бедствия, экономические проблемы и другие факторы заставляют людей покидать привычные места. Уже сейчас значительный отток населения зафиксирован в японском Нагасаки и корейском Пусане.
В Европе эти же тенденции с 2000 года характерны для городов Польши, Румынии, Украины и России. Долгосрочный прогноз до 2050 года также показывает общее уменьшение численности населения в Российской Федерации. Причинами являются низкая рождаемость, сравнительно высокий уровень смертности и иммиграция. В 1995 году в стране проживало 148,2 млн человек, но с тех пор показатели снижаются. В 2015 году Россия насчитывала 143,8 млн жителей, а к середине XXI века их число не превысит 133 млн человек.
К этому времени вырастет и доля горожан: 83,3% от общего числа жителей. Для сравнения: в 1950 году этот показатель составлял около 45%. Столица России останется лидером по численности населения в Европе: 12,8 миллиона человек в 2025 году.