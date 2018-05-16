Физический труд может быть смертельно опасен
В Британском журнале спортивной медицины опубликованы результаты исследования, посвященного влиянию тяжелого физического труда на продолжительность жизни. Специалисты из Амстердамского свободного университета, просмотрев 2490 научных публикаций, отобрали 26 научных работ, созданных в период между 1960—2010 годами, и сравнили состояние здоровья 193 696 человек.
Они установили, что у мужчин, занятых постоянным физическим трудом, риск преждевременной смерти на 18% выше, чем у женщин или у мужчин с «сидячей» работой. Для женщин подобной корреляции найдено не было. При этом в 15 из проанализированных работ речь шла о представителях обоих полов, в 10 — про мужчин и 1 — исключительно про женщин.
Подводя итоги, медики говорят о необходимости пересматривать общие рекомендации по профилактике заболеваний. По данным ВОЗ, физическая активность помогает организму противостоять неинфекционным заболеваниям, а ее отсутствие, наоборот, ослабляет иммунитет, что отражается на загруженности систем здравоохранения.
Для укрепления здоровья люди в возрасте от 18 до 64 лет должны уделять упражнениям не менее 150 минут в неделю. Для детей и подростков от 5 до 17 лет норма начинается от 60 минут в неделю. Не подвергая сомнению эти рекомендации, авторы нового исследования просят учитывать и профессиональную деятельность человека: в случае, если он физически устает в течение рабочего дня, дополнительные занятия ложатся слишком тяжелым бременем на его организм.
Узнайте о том, как спорт меняет ДНК.