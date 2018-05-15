Волонтеры спасли щенка из ямы с битумом: видео
13 мая волонтеры из благотворительной организации «Лесной приют» поехали в деревню Ермолино Истринского района Московской области. Вместе с представителями администрации по заявке местных жителей они отправились на отлов бездомных собак. Животных забирают в приют на карантин, где их прививают, стерилизуют, чипируют, а потом выпускают на волю.
Щенка, застрявшего в яме, обнаружил волонтер Олег Малюк. Неподалеку от заброшенной школы он услышал писк и стал искать его источник. «Я нашел яму, заполненную битумом или мазутом. Щенок тонул в ней: из ямы торчал только нос и одна лапка», — рассказывает Олег. В «Лесном приюте» он работает волонтером уже пять лет.
Когда щенка вытащили, а сделать это было нелегко, потому что он был очень скользким, ему оказали на месте первую помощь. Отмывали щенка восемь волонтеров. Сейчас он приходит в себя после сильной интоксикации: скорее всего, щенок наглотался битума. Ему делают капельницы и дают абсорбенты.
По словам Олега Малюка, состояние щенка постепенно стабилизируется: он ест и даже кусается. Волонтеры назвали щенка Орешком и надеются, что он будет крепким.