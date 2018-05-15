  • Граффити Бэнкси привезут в Москву
    Фото: Banksy
  • Граффити Бэнкси привезут в Москву
    Фото: Banksy
  • Граффити Бэнкси привезут в Москву
    Фото: Banksy. Jez / Flickr.com
  • Граффити Бэнкси привезут в Москву
    Фото: Banksy
Жизнь планеты

Граффити Бэнкси привезут в Москву

С 2 июня по 2 сентября в ЦДХ можно будет увидеть работы Banksy — одного из самых знаменитых художников современности.
15 мая 2018 в 16:36

Выставка стрит-арта Бэнкси пройдет в России впервые. Больше полусотни экспонатов доставят в столичный Центральный Дом художника.

«Это большая выставка — три тысячи метров — эскизы, принты, куски стен, оригинальные арт-объекты, всего 60 экспонатов», — РИА Новости цитирует Василия Бычкова, директора ЦДХ.

Как сообщает ТАСС, экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру. Кроме того, на выставке обещают мультимедийную зону, которая представит другие работы Бэнкси — а их немало.

Выставка откроется 2 июня и продлится до 2 сентября 2018 года. Подробности — на banksyart.ru.

Первые граффити Бэнкси появились в Бристоле в 90-х, а впоследствии их стали замечать в Америке, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Израиле, Ямайке и Палестине. Бэнкси прославили его циничные рисунки, нанесенные с помощью трафаретов. Например, Keep It Spotless — самое дорогая работа Бэнкси, которая ушла с молотка в 2008 году за $1,8 млн.


  • Граффити Бэнкси привезут в Москву
    Фото: Banksy

Правда, в его портфолио — не только граффити, но и (псевдо-)документальный фильм или инсталляции — вроде индийского слона, раскрашенного под цвет обоев, или фермерского грузовика, набитого плюшевыми игрушками.

  • Barely Legal — На грани закона, 2006 год.
  • Siren of the Lambs — Сирена ягнят, 2013 год. Фото: artfridge / Flickr.com

Художник не раскрывает свою личность и очень скуп на интервью. Эта загадочность порождает множество спекуляций и слухов. По одной из версий, под его псевдонимом скрывается не один, а множество людей.

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