Граффити Бэнкси привезут в Москву
Выставка стрит-арта Бэнкси пройдет в России впервые. Больше полусотни экспонатов доставят в столичный Центральный Дом художника.
«Это большая выставка — три тысячи метров — эскизы, принты, куски стен, оригинальные арт-объекты, всего 60 экспонатов», — РИА Новости цитирует Василия Бычкова, директора ЦДХ.
Как сообщает ТАСС, экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру. Кроме того, на выставке обещают мультимедийную зону, которая представит другие работы Бэнкси — а их немало.
Выставка откроется 2 июня и продлится до 2 сентября 2018 года. Подробности — на banksyart.ru.
Первые граффити Бэнкси появились в Бристоле в 90-х, а впоследствии их стали замечать в Америке, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Израиле, Ямайке и Палестине. Бэнкси прославили его циничные рисунки, нанесенные с помощью трафаретов. Например, Keep It Spotless — самое дорогая работа Бэнкси, которая ушла с молотка в 2008 году за $1,8 млн.
Правда, в его портфолио — не только граффити, но и (псевдо-)документальный фильм или инсталляции — вроде индийского слона, раскрашенного под цвет обоев, или фермерского грузовика, набитого плюшевыми игрушками.
Художник не раскрывает свою личность и очень скуп на интервью. Эта загадочность порождает множество спекуляций и слухов. По одной из версий, под его псевдонимом скрывается не один, а множество людей.