  • 75% рейсов Brussels Airlines отменены из-за забастовки пилотов
    Самолет Brussels Airlines в красочной ливрее Фото: Космина Сиа Александровна
  • 75% рейсов Brussels Airlines отменены из-за забастовки пилотов
    Фото: Victor/Flickr.com
Жизнь планеты

75% рейсов Brussels Airlines отменены из-за забастовки пилотов

Акция протеста затронет около 55 000 пассажиров.
National Geographic Россия
14 мая 2018 в 11:59

Пилоты объявили забастовку в понедельник, 14 мая, и среду, 16 мая. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.

Три рейса из каждых четырех отменены. За два дня забастовки из-за отмены рейсов пострадают около 60 тыс. пассажиров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.

По данным сайта брюссельского аэропорта «Завентем», в число отмененных в понедельник попали рейсы из Брюсселя в Москву и Санкт-Петербург.

По информации РИА Новости, авиакомпания уже связалась с пассажирами, забронировавшими рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

Brussels Airlines - крупнейший перевозчик Бельгии. 45% акций BA принадлежат группе Lufthansa.

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