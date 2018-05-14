75% рейсов Brussels Airlines отменены из-за забастовки пилотов
Пилоты объявили забастовку в понедельник, 14 мая, и среду, 16 мая. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.
Три рейса из каждых четырех отменены. За два дня забастовки из-за отмены рейсов пострадают около 60 тыс. пассажиров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.
По данным сайта брюссельского аэропорта «Завентем», в число отмененных в понедельник попали рейсы из Брюсселя в Москву и Санкт-Петербург.
По информации РИА Новости, авиакомпания уже связалась с пассажирами, забронировавшими рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.
Brussels Airlines - крупнейший перевозчик Бельгии. 45% акций BA принадлежат группе Lufthansa.