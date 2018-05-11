Год Японии в России: календарь событий
Фестиваль Niconico Festa
Омск
В этом году в Омске впервые пройдет фестиваль Niconico Festa, посвященный японской культуре — как традиционной, так и современной. Планируется косплей, мастер-классы (кендо, каллиграфия, манга, караоке
Фотовыставка «Память и свет. Японская фотография, 1950−2000»
Москва
До 3 июня в Мультимедиа Арт Музее проходит фотовыставка «Память и свет. Японская фотография, 1950—2000».
В 1992 году крупная японская типография Dai Nippon Printing Co. Ltd. решила познакомить французскую публику с современной японской фотографией и презентовала Европейскому дому фотографии (Maison Européenne de la photographie) обширное собрание работ выдающихся японских фотографов 1950-х—1990-х годов.
C 1994 по 2005 годы коллекция MEP ежегодно пополнялась лучшими фотографическими сериями японских мастеров и насчитывает сегодня 540 произведений. Это крупнейшее собрание японской фотографии в Европе, наглядно демонстрирующее важную роль японского искусства в истории мировой фотографии.
На выставке в МАММ представлена часть этой коллекции, охватывающая период с конца 1950-х до начала 2000-х годов, включающая работы классиков послевоенной японской фотографии.
Фестиваль традиционной и современной культуры Японии
Нижний Новгород
Фестиваль традиционной и современной культуры Японии пройдет с 11 по 16 мая в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова.
12 и 13 мая в НГЛУ состоятся мастер-классы по традиционному танцу (необходима регистрация в группе Японского центра).
14 мая в 14.00 в большом актовом зале НГЛУ пройдет гала-концерт, на котором выступят мастера и ученики танцевальной школы Тосю-рю. Подтвердить участие можно по электронной почте (sakura@lunn.ru) или в группе Японского центра НГЛУ «ВКонтакте».
Вечером 15 мая (ориентировочно в 19.30) на Нижегородской ярмарке состоится огненное шоу от группы Genso-Unrave.
Фестиваль «Дни Японии в Ульяновске»
Ульяновск
Главная цель фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске» — познакомить местных жителей с культурой и бытом Японии.
В музее изобразительного искусства
27 мая пройдут фестивали современного японского кино «Эйгакаи» и японской ретроспективы «Великие японские режиссеры 1950−80-х гг.».
3 июня пройдут соревнования по приготовлению суши и мастер-класс японского шеф-повара.
Главными мероприятиями фестиваля станут выступления японской группы ILU GRACE и театра теней Shadow play theatre KAKASI-ZA.
Выставка «Золотой век японской графики»
Череповец
В Художественном музее Череповца пройдет выставка японской гравюры из частных европейских коллекций, где будут представлены «картины ускользающего мира», по-японски «укиё-э». Такое название носит графика эпохи Эдо (17 — пер. пол. 19 вв.), изображающая сцены из жизни горожан, портреты гейш, актеров театра кабуки, птиц и цветы. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов.
Выставка продолжит работу до 17 июня.
Гастроли театра кабуки
Москва и Санкт-Петербург
Первые в истории театра кабуки зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году. Нынешние гастроли ознаменуют 90-летие этого памятного события.
Москвичам и петербуржцам покажут пьесы «Кэйсэй Хангонко» и «Ёсияма», представляющие традиционные для кабуки жанры — севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия).
Японский театр кабуки возник в 17 веке и бережно хранит традиции. В подготовку актера кабуки (ее начинают с раннего детства, как правило, в самом театре у одного из мастеров) входит не только освоение сценического движения и сценической речи. Он также должен уметь танцевать, фехтовать мечом и копьем, применять элементы акробатики. Немаловажное значение имеет манера носить костюм и искусство грима.
С подробной программой мероприятий, организованных в рамках Года Японии в России, можно ознакомиться тут.
Примите участие в фотоконкурсе «Моя Япония», которой проходит при поддержке Национальной туристической организации Японии (JNTO).