Жизнь планеты

Год Японии в России: календарь событий

Рассказываем, какие мероприятия проходят в разных городах России в рамках Года Японии.
National Geographic Россия
11 мая 2018 в 13:01
  • Год Японии в России: календарь событий
    Фото: Дмитрий Пименов

Фестиваль Niconico Festa

Омск

В этом году в Омске впервые пройдет фестиваль Niconico Festa, посвященный японской культуре — как традиционной, так и современной. Планируется косплей, мастер-классы (кендо, каллиграфия, манга, караоке и т. д.) и ярмарка японских товаров (аниме-фигурки, японские сладости и т. д.).

Фотовыставка «Память и свет. Японская фотография, 1950−2000»

Москва

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До 3 июня в Мультимедиа Арт Музее проходит фотовыставка «Память и свет. Японская фотография, 1950—2000».

В 1992 году крупная японская типография Dai Nippon Printing Co. Ltd. решила познакомить французскую публику с современной японской фотографией и презентовала Европейскому дому фотографии (Maison Européenne de la photographie) обширное собрание работ выдающихся японских фотографов 1950-х—1990-х годов.

C 1994 по 2005 годы коллекция MEP ежегодно пополнялась лучшими фотографическими сериями японских мастеров и насчитывает сегодня 540 произведений. Это крупнейшее собрание японской фотографии в Европе, наглядно демонстрирующее важную роль японского искусства в истории мировой фотографии.

На выставке в МАММ представлена часть этой коллекции, охватывающая период с конца 1950-х до начала 2000-х годов, включающая работы классиков послевоенной японской фотографии.

Фестиваль традиционной и современной культуры Японии

Нижний Новгород

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