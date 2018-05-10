Детективы против туристов-мошенников: новый опыт Турции
Турецкая индустрия гостеприимства борется с туристами-мошенниками, требующими у принимающей или организующей поездку стороны компенсации за якобы нанесенный вред, сообщает «Интерфакс».
Контракты отельеров с британскими туроператорами позволяют последним вычитать судебные издержки из денег, предназначенных гостиницам, если суд обязал туроператора заплатить компенсацию туристам.
«Отели, предлагающие систему all inclusive, нанимают сотрудников, задачей которых станет проверка претензий от туристов. Они будут исследовать кухню отеля, опрашивать постояльцев, готовить отчеты о состоянии полов, чтобы избежать фальшивых жалоб гостей. Также в гостиницах устанавливают видеокамеры», — пишет газета.
В случае с британскими туристами есть отдельная сложность. Необоснованные жалобы поступают не только от них, однако лазейка в судебной системе королевства позволяет без особых разбирательств выплачивать компенсации по жалобам на сервис, утверждает заместитель председателя Федерации турецких гостиниц Бюлент Бюльбюльоглу.
Тем не менее иногда мошенников удается разоблачить. Например, в марте 2018 года британскую пару приговорили к выплате штрафа в 15 000 фунтов стерлингов в пользу турагентства Tui. Молодые люди утверждали, что отравились на испанском курорте и требовали компенсацию в 2500 фунтов каждый.
Еще одна британская пара требовала 58 000 фунтов в качестве компенсации за отравление в одном из турецких отелей, но в результате туристы получили штраф в 2330 фунтов и по 200 часов общественных работ.
В обоих случаях мошенников подвели соцсети, куда они на протяжении всей поездки выкладывали восторженные отзывы и наполненные позитивом фото — и не обмолвились ни словом о каком бы то ни было негативном опыте.