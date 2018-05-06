  • 15 000 молодых европейцев объедут Старый Свет за счет ЕС
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Жизнь планеты

15 000 молодых европейцев объедут Старый Свет за счет ЕС

Европейский союз выделит 12 млн евро из бюджета на программу DiscoverEU («Открой ЕС»), в рамках которой молодые граждане стран ЕС смогут бесплатно отправиться в путешествие по Европе, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Интерфакс
6 мая 2018 в 10:12

На лето 2018 года ЕС предоставит 15 000 бесплатных железнодорожных билетов для 18-летних европейцев, сообщает Deutsche Welle.

Молодые люди получат возможность «открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу», считают в Еврокомиссии.

Заявки на участие в программе можно будет оставлять на Европейском молодежном портале в течение двух недель начиная с 12 июня. Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек. Маршрут должен быть определен заранее.

Требования к участникам не слишком строгие: гражданство ЕС, возраст, желание посетить хотя бы один объект культурного наследия ЕС и стать представителем программы DiscoverEU, включая рассказ о своем путешествии в соцсетях и предоставление фотографий для ежегодной выставки. Заявителям также придется ответить на вопросы о культурном наследии ЕС, выборах в Европарламент и молодежном движении.

С 27 июня европейское жюри выберет 15 тыс. будущих путешественников, которые с июля по сентябрь получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном на поездах, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами и паромами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.

Как заявил глава Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер, создатели программы DisoverEU рассчитывают, что со временем у каждого 18-летнего гражданина ЕС будет шанс на бесплатное путешествие по Европе. EPP принадлежит крупнейшая фракция в Европарламенте.

С 2021 года расходы бюджета ЕС на программу DiscoverEU будут значительно увеличены — до 700 млн евро. По данным источников агентства dpa, количество билетов, предоставляемых той или иной стране ЕС, будет пропорционально численности ее населения.

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