Туристы отказались платить удвоенный курортный сбор на Мальорке
Как уже сообщал Nat-geo.ru, 1 мая на Балеарских островах вступил в силу увеличенный туристический сбор. По данным газеты Express, отельеры Мальорки сразу столкнулись с проблемами: некоторые туристы отказываются платить по удвоенным тарифам, ссылаясь на то, что их не поставили об этом в известность заранее.
«Туристы были удивлены увеличению курортного сбора. Некоторые отказывались платить, а некоторые оплачивали, но предупреждали, что в следующий раз они будут рассматривать для отдыха другие страны», — цитирует Express главу Palma and Cala Major Hoteliers Association Хавьера Вича.
Сложившаяся ситуация вызывает недовольство у владельцев отелей, считающих, что местные власти не лучшим образом информируют туристов о повышении сбора. В то же время в островном совете утверждают, что все туристы исправно платят налог.
Балеарские острова — испанский архипелаг площадью 5000 км², расположенный в западной части Средиземного моря. Крупнейшие острова в его составе — это Мальорка, Ибица, Менорка и Форментера. В 2017 году архипелаг принял 13,7 миллиона туристов, став вторым по посещаемости испанским направлением после Каталонии (18,2 млн).