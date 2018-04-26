Общественно значимые: самые необычные туалеты в мире
Самый красивый туалет в Норвегии
28 мая 2018 года в Норвегии откроется смотровая площадка Уреддплассен, расположенная у Национальной туристической дороги Хельгеландскюстен, откуда открывается великолепный вид на Норвежское море и можно разглядеть Лофотенские острова. В этом живописном месте появится самый красивый и, возможно, самый дорогой общественный туалет — за 2 000 000 долларов.
«Кафе Восьмиугольник» в Берлине
В начале XX века весь Берлин был покрыт сетью восьмиугольных кабинок для писсуаров, которые официально назывались Bedurfnisanstalt («заведение для нужды»), а неофициально — Cafe Achteck («Кафе Восьмиугольник»). Сохранилось около тридцати из полутора сотен «восьмиугольников», по назначению используется с десяток.
Фото: Oliver Groß/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
«Посетитель» в Лондоне
Заведение 1890-х годов постройки, строго говоря, сменило профиль в 2013 году: в нем открылось кафе Attendant («Посетитель»). Впрочем, детали интерьера любовно сохранены: посетители пьют кофе, сидя за стойкой, вмонтированной в шеренгу фаянсовых писсуаров XIX века. Эффект сюрреалистический. Современный, действующий, туалет в кафе тоже есть.
Фото: Jonathan Ooi/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 Читать далее
McSorley’s в Нью-Йорке
С улицы в этот туалет не зайти, но дорога туда ведет через старейший бар Нью-Йорка. Интерьер этого заведения не менялся с 1910 года, а к здешним писсуарам припадало множество исторических личностей. Из завсегдатаев — писатель и журналист Хантер Томпсон, явно не испытывавший к этому заведению ни страха, ни ненависти.
Фото: John Wisniewski/Flickr/CC BY-ND 2.0
Туалет у императорской мечети в Сараево
В 1990-е от обстрелов столицы Боснии и Герцеговины во время гражданской войны этот старейшина среди действующих общественных уборных Европы был разрушен — но восстал из руин. Табличка у входа гласит: «Построен в 1530 году. Уничтожен в 1992 году. Восстановлен в 2001 году». Услуги заведения, к слову, бесплатны.
Фото: David Stanek/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0
Туалет на Пушкинской набережной Парка Горького в Москве
Неоклассическое здание общественной уборной было построено в 1930-е годы по проекту Александра Власова. «Это было нечто среднее между античными постройками и парковыми гротами-павильонами, которые украшали дворцово-усадебные ансамбли в России
Самые элегантные в мире писсуары в Париже
В 2017 году в Париже появились самые необычные в мире писсуары. Инновационное решение городу предложила компания Faltazi, разработав контейнеры под названием L’Uritrottoir. Сверху высажены цветы, а в центральной части клумбы оборудован отсек, предназначенный для отправления нужды. Нижняя часть контейнера наполнена сеном, соломой и опилками. Смешиваясь с ними, жидкость со временем превращается в компост. Высокое содержание углерода в органическом наполнителе позволяет избежать неприятных запахов.