Жизнь планеты

Общественно значимые: самые необычные туалеты в мире

Туалет, превращенный в кафе, туалет за 2 миллиона долларов и писсуары с цветами в Париже — эти и другие необычные уборные в тематической подборке.
Мария Бахарева, Андрей Паламарчук
26 апреля 2018 в 18:01
430
  • Общественно значимые: самые необычные туалеты в мире
    Фото: STEINAR SKAAR / STATENS VEGVESEN

Самый красивый туалет в Норвегии

28 мая 2018 года в Норвегии откроется смотровая площадка Уреддплассен, расположенная у Национальной туристической дороги Хельгеландскюстен, откуда открывается великолепный вид на Норвежское море и можно разглядеть Лофотенские острова. В этом живописном месте появится самый красивый и, возможно, самый дорогой общественный туалет — за 2 000 000 долларов.

  • Общественно значимые: самые необычные туалеты в мире
    Фото: STEINAR SKAAR / STATENS VEGVESEN

«Кафе Восьмиугольник» в Берлине

В начале XX века весь Берлин был покрыт сетью восьмиугольных кабинок для писсуаров, которые официально назывались Bedurfnisanstalt («заведение для нужды»), а неофициально — Cafe Achteck («Кафе Восьмиугольник»). Сохранилось около тридцати из полутора сотен «восьмиугольников», по назначению используется с десяток.

14371089106_46a5a64658_k.jpg

Фото: Oliver Groß/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

«Посетитель» в Лондоне

Заведение 1890-х годов постройки, строго говоря, сменило профиль в 2013 году: в нем открылось кафе Attendant («Посетитель»). Впрочем, детали интерьера любовно сохранены: посетители пьют кофе, сидя за стойкой, вмонтированной в шеренгу фаянсовых писсуаров XIX века. Эффект сюрреалистический. Современный, действующий, туалет в кафе тоже есть.

14412428521_aa65f2649c_o.jpg

Фото: Jonathan Ooi/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 Читать далее

Тоже интересно

Не спускайте лес в унитаз

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае
Тоже интересно
Как устроен туалет на МКС
Как устроен туалет на МКС
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы