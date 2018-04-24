Поплавать среди пирамид: новый бассейн в Копенгагене
В гавани Копенгагена есть искусственный остров Кристианхолм (Christiansholm), или Бумажный: с 1958 года здесь складировались рулоны шведской бумаги для печати датских газет. Затем бывшая индустриальная зона стала популярным местом отдыха горожан и туристов; здесь проводятся вечеринки, выставки и фестивали уличной еды. В этом формате остров доживает последние дни. В 2017 году он был включен в программу городского развития, и ему предстоит реконструкция. По окончании работ Кристианхолм станет сверхсовременным многофункциональным пространством.
Недавно стали известны подробности одного из проектов, который будет реализован на этом небольшом участке суши. Японская компания Kengo Kuma & Associates выиграла конкурс на строительство авангардного аквапарка в виде ряда пирамид.
Представляя свой проект, архитекторы «хотели подчеркнуть значимость воды в человеческой истории и культуре». Посетители смогут плавать между огромными каменными конструкциями по наполненным водой стеклянным туннелям. На площади 5000 м² каскадом разместятся открытые и закрытые бассейны, оздоровительные и спортивные зоны. Камни в пирамидах будут сложены таким образом, чтобы в помещение поступал естественный свет.
Начало работы водного комплекса намечено на 2021 год.
Посмотрите на плавающие острова в гавани Копенгагена.