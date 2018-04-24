  • Финляндия прекратит эксперимент с выплатой безусловного базового дохода
    Фото: Pixabay.com
  • Финляндия прекратит эксперимент с выплатой безусловного базового дохода
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Финляндия прекратит эксперимент с выплатой безусловного базового дохода

Вместо раздачи денег правительство предложит гражданам другие социальные льготы.
Анастасия Баринова
24 апреля 2018 в 13:18

В январе 2017 года Финляндия начала эксперимент по реализации идеи безусловного базового дохода. Эта концепция подразумевает выдачу безработным гражданам базовой суммы, которая покрывает их основные жизненные запросы и позволяет не тревожиться о завтрашнем дне. «Безусловный» в названии концепции подчеркивает ее отличие от пособий по безработице: получатель не обязан искать работу и может до конца своих дней жить на сумму, которую выделяет ему государство. Он также имеет право устроиться на работу, и это не лишит его права на безусловный базовый доход.

Хотя сама по себе идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, принадлежит утопистам XVI века, она неплохо себя зарекомендовала на практике. Несколько стран мира на государственном, региональном или частном уровне уже пробовали пойти этим путем. В 2014 году немецкий предприниматель Михаэль Бохмейер с помощью краудфандинга основал проект «Мой базовый доход» (Mein Grundeinkommen), и с тех пор 85 человек продолжают получать по 1000 евро в месяц. Своим экспериментом Бохмейер показывает властям, что «легкие деньги» не развращают людей: напротив, они позволяют им реализовывать свои мечты и не мешают вносить полезный вклад в общество.

Аналогичный пилотный проект, рассчитанный на три года, был запущен в трех населенных пунктах канадской провинции Онтарио в 2017 году. Разрешение правительства на проведение этой программы получили несколько голландских муниципалитетов, тогда как жители Швейцарии отказались получать деньги «просто так».

Читать далее

Тоже интересно

Термиты съели спрятанные китайцем деньги

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Тоже интересно
В ОАЭ появился министр счастья
В ОАЭ появился министр счастья
Спецпроект
Расскажи свою историю
Расскажи свою историю