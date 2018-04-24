Финляндия прекратит эксперимент с выплатой безусловного базового дохода
В январе 2017 года Финляндия начала эксперимент по реализации идеи безусловного базового дохода. Эта концепция подразумевает выдачу безработным гражданам базовой суммы, которая покрывает их основные жизненные запросы и позволяет не тревожиться о завтрашнем дне. «Безусловный» в названии концепции подчеркивает ее отличие от пособий по безработице: получатель не обязан искать работу и может до конца своих дней жить на сумму, которую выделяет ему государство. Он также имеет право устроиться на работу, и это не лишит его права на безусловный базовый доход.
Хотя сама по себе идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, принадлежит утопистам XVI века, она неплохо себя зарекомендовала на практике. Несколько стран мира на государственном, региональном или частном уровне уже пробовали пойти этим путем. В 2014 году немецкий предприниматель Михаэль Бохмейер с помощью краудфандинга основал проект «Мой базовый доход» (Mein Grundeinkommen), и с тех пор 85 человек продолжают получать по 1000 евро в месяц. Своим экспериментом Бохмейер показывает властям, что «легкие деньги» не развращают людей: напротив, они позволяют им реализовывать свои мечты и не мешают вносить полезный вклад в общество.
Аналогичный пилотный проект, рассчитанный на три года, был запущен в трех населенных пунктах канадской провинции Онтарио в 2017 году. Разрешение правительства на проведение этой программы получили несколько голландских муниципалитетов, тогда как жители Швейцарии отказались получать деньги «просто так».
Внедрить концепцию безусловного базового дохода на территории ЕС удалось лишь Финляндии. Для эксперимента случайным образом были выбраны две тысячи безработных финнов в возрасте от 25 до 28 лет. Ежемесячно гарантированная им сумма составляла 560 евро. На втором этапе количество получателей планировалось увеличить, в том числе за счет уже работающих людей. Однако страна не пошла до конца: эксперимент, начатый в 2017 году, завершится досрочно, 1 января 2019 года, что не позволяет проанализировать его результаты.
Государственное агентство социального страхования Финляндии, выступающее на стороне проекта, критикует правительство: столь короткий срок и столь небольшая выборка участников не позволяет выяснить, каким образом базовый доход влияет на карьеру и образование. Новый этап требовал выделения еще около 70 млн евро, и Финляндия оказалась к этому не готова. «Рвение правительства испарилось», — говорят в агентстве.
Возможно, финские власти прислушались к мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): исследование, проведенное ее экспертами, показало, что уровень бедности в Финляндии вырос с 11,4% до 14,1%, то есть выплаты ББД не достигли поставленных целей. ОЭСР предлагает стране обратить внимание на опыт Великобритании и программу «Универсальный кредит»: по расчетам специалистов, ее реализация снизит планку бедности до 9,7%.
Отказавшись от безусловного базового дохода, Финляндия теперь рассматривает другие варианты реформы социальной сферы. Узнайте, в каких странах живут самые счастливые люди.