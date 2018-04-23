  • Монголия запретила восхождения на Мунку-Сардык до 30 мая
    Мунку-Сардык — высочайшая точка Саян. Фото: Дмитрий Демидчик
  • Монголия запретила восхождения на Мунку-Сардык до 30 мая
    А вот так выглядят Саянские горы *с* вершины Мунку-Сардык. Фото: Тимур Зинуров
Жизнь планеты

Монголия запретила восхождения на Мунку-Сардык до 30 мая

Высочайшая вершина Саянских гор закрыта для восхождения с 15 апреля до 30 мая.
Интерфакс
23 апреля 2018 в 15:09
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Мунку-Сардык (3491 метр) находится в монгольской части Саян, на самой границе с Россией. Восхождение на вершину с каждым годом обретает все большую популярность у туристов. Пик посещаемости приходится на майские праздники, поскольку в это время еще можно пройти по скованной льдом горной реке.

«В целях обеспечения безопасности туристов министерством экологии и туризма Монголии с 15 апреля по 30 мая запрещено восхождение на Мунку-Сардык одиночных туристов и организованных туристических групп», — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятии, которая в свою очередь ссылается на информацию, поступившую от монгольских пограничников.

О мотивировке данного решения не сообщается.

По данным Пограничного управления ФСБ, в 2018 году с российской стороны поступило более 3,5 тыс. заявлений на восхождение на Мунку-Сардык в апреле и мае.

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