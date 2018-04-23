Монголия запретила восхождения на Мунку-Сардык до 30 мая
Мунку-Сардык (3491 метр) находится в монгольской части Саян, на самой границе с Россией. Восхождение на вершину с каждым годом обретает все большую популярность у туристов. Пик посещаемости приходится на майские праздники, поскольку в это время еще можно пройти по скованной льдом горной реке.
«В целях обеспечения безопасности туристов министерством экологии и туризма Монголии с 15 апреля по 30 мая запрещено восхождение на Мунку-Сардык одиночных туристов и организованных туристических групп», — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятии, которая в свою очередь ссылается на информацию, поступившую от монгольских пограничников.
О мотивировке данного решения не сообщается.
По данным Пограничного управления ФСБ, в 2018 году с российской стороны поступило более 3,5 тыс. заявлений на восхождение на Мунку-Сардык в апреле и мае.